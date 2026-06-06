Publicado 06/06/2026 12:57

En 2025 se registraron 215.144 accidentes laborales con incapacidad

Santiago, 29 de enerode 2024 En el marco del programa “Verano Seguro”, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, junto a la Dra. Susana Olate, directora médica de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), participan del lanzamiento del curso
Santiago, 29 de enerode 2024 En el marco del programa “Verano Seguro”, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, junto a la Dra. Susana Olate, directora médica de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), participan del lanzamiento del curso - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 6 Jun. (ATON) -

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) publicó el Informe Anual Evolución y Desafíos del Seguro Social de la Ley N°16.744, documento que entrega una visión integral sobre el funcionamiento y evolución del seguro laboral.

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) publicó el Informe Anual Evolución y Desafíos del Seguro Social de la Ley N°16.744, documento que entrega una visión integral sobre el funcionamiento y evolución del seguro laboral, así como los desafíos que enfrenta el sistema para responder a las transformaciones del trabajo.

Entre sus principales resultados, el documento muestra que durante el año 2025 el seguro protegió a 6.799.806 personas trabajadoras. Asimismo, evidencia un crecimiento sostenido de la participación femenina entre las personas protegidas, con un aumento de 10,8% en los últimos cinco años.

En materia de accidentabilidad, en 2025 se registraron 215.144 accidentes laborales con incapacidad, es decir, que derivaron en reposo laboral. De ellos, 153.684 corresponden a accidentes del trabajo, equivalentes al 71,4% del total, mientras que 61.460 fueron accidentes de trayecto, representando el 28,6% restante.

Las enfermedades calificadas como de origen laboral fueron 10.272. El 77,8% de estas enfermedades estuvieron asociadas a diagnósticos de salud mental, con un promedio de 33 días perdidos; y 11,2% a trastornos musculoesqueléticos, con un promedio de 46 días perdidos.

El documento también muestra cambios en el comportamiento de las denuncias por accidentes registradas, las que aumentaron 36,2% entre 2021 y 2025, fenómeno asociado a transformaciones del mundo laboral y a cambios normativos recientes, como Ley Karin, que han ampliado los mecanismos de acceso y protección de las personas trabajadoras.

En cuanto al gasto del seguro, durante el periodo 2021-2025, este se concentró en las prestaciones del seguro, las cuales representaron el 75,6% de los egresos totales. Al 2025, las prestaciones médicas lideraron el gasto con un 38,2% ($615.000 millones), seguidas por las económicas con un 20,2% ($325.400 millones y las preventivas con un 17,2% ($277.100 millones). El 24,4% restante de los egresos corresponde a servicios médicos a terceros, gastos de administración y variaciones en reservas técnicas.

El período también estuvo marcado por importantes avances normativos, entre ellos la implementación de la Ley Karin, la entrada en vigencia del Decreto Supremo N°44 sobre gestión preventiva de riesgos laborales y el desarrollo de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028.

Con la publicación de este informe, la Suseso busca fortalecer la transparencia y el acceso a información pública para la toma de decisiones que contribuyan a contar con espacios laborales más seguros y saludables para las personas trabajadoras del país.

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