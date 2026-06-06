Santiago, 29 de enerode 2024 En el marco del programa “Verano Seguro”, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, junto a la Dra. Susana Olate, directora médica de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), participan del lanzamiento del curso - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 6 Jun. (ATON) -

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) publicó el Informe Anual Evolución y Desafíos del Seguro Social de la Ley N°16.744, documento que entrega una visión integral sobre el funcionamiento y evolución del seguro laboral.

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) publicó el Informe Anual Evolución y Desafíos del Seguro Social de la Ley N°16.744, documento que entrega una visión integral sobre el funcionamiento y evolución del seguro laboral, así como los desafíos que enfrenta el sistema para responder a las transformaciones del trabajo.

Entre sus principales resultados, el documento muestra que durante el año 2025 el seguro protegió a 6.799.806 personas trabajadoras. Asimismo, evidencia un crecimiento sostenido de la participación femenina entre las personas protegidas, con un aumento de 10,8% en los últimos cinco años.

En materia de accidentabilidad, en 2025 se registraron 215.144 accidentes laborales con incapacidad, es decir, que derivaron en reposo laboral. De ellos, 153.684 corresponden a accidentes del trabajo, equivalentes al 71,4% del total, mientras que 61.460 fueron accidentes de trayecto, representando el 28,6% restante.

Las enfermedades calificadas como de origen laboral fueron 10.272. El 77,8% de estas enfermedades estuvieron asociadas a diagnósticos de salud mental, con un promedio de 33 días perdidos; y 11,2% a trastornos musculoesqueléticos, con un promedio de 46 días perdidos.

El documento también muestra cambios en el comportamiento de las denuncias por accidentes registradas, las que aumentaron 36,2% entre 2021 y 2025, fenómeno asociado a transformaciones del mundo laboral y a cambios normativos recientes, como Ley Karin, que han ampliado los mecanismos de acceso y protección de las personas trabajadoras.

En cuanto al gasto del seguro, durante el periodo 2021-2025, este se concentró en las prestaciones del seguro, las cuales representaron el 75,6% de los egresos totales. Al 2025, las prestaciones médicas lideraron el gasto con un 38,2% ($615.000 millones), seguidas por las económicas con un 20,2% ($325.400 millones y las preventivas con un 17,2% ($277.100 millones). El 24,4% restante de los egresos corresponde a servicios médicos a terceros, gastos de administración y variaciones en reservas técnicas.

El período también estuvo marcado por importantes avances normativos, entre ellos la implementación de la Ley Karin, la entrada en vigencia del Decreto Supremo N°44 sobre gestión preventiva de riesgos laborales y el desarrollo de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028.

Con la publicación de este informe, la Suseso busca fortalecer la transparencia y el acceso a información pública para la toma de decisiones que contribuyan a contar con espacios laborales más seguros y saludables para las personas trabajadoras del país.