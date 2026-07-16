A las 2:40 horas de hoy Senado aprobó megarreforma: Proyecto volvió a la Cámara

Valparaiso, 15 de julio 2026 El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en la sesion del Senado durante votacion del proyecto de Reconstruccion Nacional Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 16 Jul. (ATON) -

El Gobierno tenía asegurados los 26 votos de mayoría del oficialismo. La oposición solo pudo pronunciarse con un máximo de 24 en contra. Incluso en algunos se abstuvo o votó a favor. En varios artículos, la oposición hizo reserva de constitucionalidad.

A las 2:40 horas de la madrugada de este jueves, el Senado concluyó la votación en particular del proyecto de reconstrucción, que tenía asegurados los 26 votos de mayoría del oficialismo. La oposición solo pudo pronunciarse con un máximo de 24 en contra. Incluso en algunos se abstuvo o votó a favor. En varios artículos, la oposición hizo reserva de constitucionalidad.

En el caso de la invariabilidad tributaria, que fijó condiciones impositivas en 10 años para las inversiones de 50 millones de dólares, en 15 años a las de entre 50 y 350 millones y en 20 años para las inversiones superiores a ese rango. Habrá una tasa corporativa de un 1,5% a las empresas que se acojan a la invariabilidad.

La disposición fue respaldada por 26 votos a favor, la abstención de Araya y 23 en contra, incluidos los senadores PPD Loreto Carvajal y Ricardo Celis, que habían llegado a acuerdo con el ministro Jorge Quiroz, pero que después después retiraron su respaldo debido a que el titular de Hacienda trató de compensar a las empresas con una rebaja del impuesto corporativo al 22%.

En este último caso, se aprobó por 26 a favor y 24 en contra la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) para grandes empresas del 27% al 23%. El cronograma establece una reducción en 25,5% para el año 2027, 24% para 2028 y la tasa permanente de 23% desde el año comercial 2029 en adelante. Esta disposición fue denominada como el "corazón" del proyecto.

Un poco más holgada fue la aprobación del mecanismo para el cálculo del impuesto territorial, que incorpora la exención del pago de contribuciones para los propietarios de la primera vivienda mayores de 65 años. La disposición se aprobó por 28 votos a favor, con el respaldo del PPD Pedro Araya y del independiente Karim Bianchi.

Ligado a lo anterior, se aprobó la entrega de una compensación al Fondo Común Municipal (FCM) equivalente de 1 millón 500 mil UTM para exención del impuesto territorial.

Respecto a la restitución de gastos a aquellas empresas, cuyos proyectos han sido revocados en una Resolución de Calificación Ambiental, varios senadores de oposición hicieron ver que esta medida es única en el mundo, absolutamente irregular y con fallas jurídicas evidentes . Pese a ello, se aprobaron los artículos relacionados con 26 favor y 24 en contra.

También se respaldó una reintegración gradual del sistema tributario, cuya implementación total está contemplada para el año tributario 2031, y que las empresas contribuyentes de primera categoría puedan descontar del impuesto a la renta que se paga cada año, hasta un 0,7% de la planilla anual de remuneración para capacitación (franquicia Sence).

INDICACIONES DE LA OPOSICIÓN

En tanto, se apoyó una indicación del Frente Amplio que se introdujo en el primer trámite, que busca terminar con la obligación exclusiva para empresas con 20 o más mujeres a entregar el derecho de sala cuna; mientras que también corrió la misma suerte una norma que prohíbe el cobro de interés sobre interés. Sobre ambos temas el ministro Quiroz hizo reserva de constitucionalidad por no responder a las ideas matrices

Dicha autoridad también hizo ver problemas en una indicación de autoría de la senadora socialista Daniella Cicardini que fue aprobada en la Comisión de Hacienda. Esta dice relación el llamado con el derecho al olvido. Sin embargo, el ministro Quiroz volvió a hacer reserva de constitucionalidad por no estar incluida en el proyecto original.

La indicación establece que los responsables del tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial deberán eliminar de sus registros, internos o de comunicación a terceros, los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas o extinguidas de personas naturales, cuando la deuda se hubiere hecho exigible o se hubiere extinguido .

Ahora la megarreforma, que tiene discusión inmediata, volverá a la Cámara de Diputados para que curse su tercer trámite. Así las y los diputados deberán revisar los cambios introducidos en el Senado. De ser ratificados, la norma queda en condiciones de ser promulgada como ley; de lo contrario, debería conformarse una comisión mixta para zanjar las discrepancias.