Hasta el 27 de agosto estará abierto el Sistema de Admisión Escolar 2027

Archivo - Chile.- Linares: CGR objeta $89 millones en subsidios para evitar la deserción escolar - MANUEL LEMA/ATONCHILE - Archivo

Santiago 5 Ago. (ATON) -

Las postulaciones, que se iniciaron ayer, no son por orden de llegada, por lo que se recomienda a los apoderados elegir los colegios con calma, ya que la fecha y la hora en que se postule no afectará el resultado

Hasta el 27 de agosto próximo estará abierto el periodo principal del Sistema de Admisión Escolar (SAE) del Ministerio de Educación, que permite a las familias postular a establecimientos municipales, de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), de administración delegada o particulares subvencionados, de cara al año escolar 2027.

La ministra María Paz Arzola invitó a los apoderados a postular con calma, informarse en la plataforma del Sistema de Admisión Escolar y revisar con atención todos los colegios disponibles; sus proyectos educativos, infraestructura, actividades extracurriculares, programas y resultados académicos, para que puedan tomar una decisión informada. Recuerden que la admisión 2027 tiene el mismo proceso y plataforma de años anteriores .

Las postulaciones, que se iniciaron ayer, no son por orden de llegada, por lo que se recomienda a los apoderados elegir los colegios con calma, ya que la fecha y la hora en que se postule no afectará el resultado. Incluso se pueden modificar las postulaciones todas las veces que se desee antes de la fecha límite. Siempre que lo hagan, las familias deben descargar su comprobante de postulación.

Esta plataforma estará abierta hasta las 14.00 horas del jueves 27 de agosto, en la web https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/. Los resultados de asignaciones para el periodo principal del SAE se darán a conocer entre el 15 y el 21 de octubre.

Pueden postular:

Los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema escolar y quiere matricularse en un establecimiento educacional que recibe aportes del Estado.

Los estudiantes que no tiene continuidad educativa en su colegio actual. Por ejemplo, los estudiantes que están en 8° básico en un colegio que no tiene educación media.

Los estudiantes que desean reincorporarse al sistema educativo.

Los extranjeros residentes en Chile que quieren incorporarse al sistema educativo chileno.

Los estudiantes que desean cambiarse a un establecimiento educacional que cuente con financiamiento del Estado.

PASOS A SEGUIR

Asimismo, se recomienda a las familias postular solo si lo necesitan. Si un postulante es asignado a un nuevo establecimiento a través de la plataforma, perderá el cupo en su colegio actual independientemente de que se acepte o rechace la asignación durante el periodo de resultados.

Los apoderados que quieran postular a la Admisión Escolar 2027 deben ingresar en la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl, si es que nunca han participado del periodo principal o del Complementario de postulaciones en años anteriores deberán registrarse.

Se deben agregar los colegios de preferencia y ordenarlos según más le interesa a la familia, se recomienda postular al menos a seis establecimientos distintos porque mientras a más establecimientos se marquen en la selección, más opciones tendrán de obtener un cupo.

El sistema siempre intentará asignar la primera preferencia, luego la segunda y así sucesivamente, según las vacantes que haya y los criterios de prioridad.

Luego de postular, los apoderados deben descargar su comprobante.