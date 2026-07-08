Desde el 27 de julio, nuevos requisitos para ingreso de perros y gatos al país

Santiago 20 de julio 2025. Celebracion del Dia del Perro en la comuna de Vitacura. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 8 Jul. (ATON) -

Entre las principales modificaciones, las mascotas deberán contar con un sistema de identificación individual y permanente mediante microchip o tatuaje.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informa que, a partir del 27 de julio, entrarán en vigencia nuevos requisitos zoosanitarios para el ingreso de perros y gatos a Chile desde el extranjero.

Entre las principales modificaciones, las mascotas deberán contar con un sistema de identificación individual y permanente mediante microchip o tatuaje.

La medida busca fortalecer la trazabilidad de los animales para resguardar la salud de las personas y la sanidad animal en nuestro país.

El SAG enfatizó que el incumplimiento de estas exigencias podría impedir el ingreso del animal al territorio nacional, por lo que hizo un llamado a las personas que viajen con sus perros o gatos a informarse y revisar la documentación requerida con la debida anticipación.

En este contexto, el Certificado Zoosanitario de Importación (CZI), emitido por la autoridad sanitaria del país de origen y exigido para ingresar a Chile con perros o gatos, deberá incluir el número de identificación del animal.

Este número deberá coincidir con el registrado en el microchip o en el tatuaje de la mascota, permitiendo verificar su identidad, garantizar su trazabilidad y acreditar el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos.

La identificación individual se suma a las exigencias que se mantienen actualmente vigentes para el ingreso de mascotas al país.

Entre ellas, se considera la presentación de un examen clínico realizado por un médico veterinario dentro de los 10 días previos a la emisión del CZI, que certifique el buen estado de salud del animal.

Además, contar con vacunación antirrábica vigente, la que en caso de corresponder a una primera dosis debe haber sido administrada al menos 21 días antes del ingreso a Chile.

También, acreditar tratamientos de desparasitación interna y externa realizados entre 5 y 30 días previos a la emisión del CZI. Todos estos antecedentes deben quedar consignados en el Certificado Zoosanitario de Importación.

Para los animales procedentes de países de la Unión Europea, se continuará aceptando el pasaporte para mascotas como documento válido. En el caso de Argentina, el certificado puede gestionarse de manera digital y presentarse mediante un código QR en el control fronterizo de ingreso a Chile.

Finalmente, el SAG precisó que los certificados zoosanitarios de exportación emitidos hasta el 26 de julio de 2026 mantendrán su validez bajo las condiciones vigentes al momento de su emisión. En tanto, los certificados emitidos a partir del 27 de julio deberán ajustarse a las nuevas disposiciones para el reingreso al país.

Más información sobre el ingreso y reingreso de mascotas está disponible en www.sag.cl. Las consultas también pueden realizarse a través del Centro de Atención Usuaria del SAG, al teléfono 22 345 1100 o al correo electrónico oficina.informaciones@sag.gob.cl.