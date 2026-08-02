El 94% de clientes de BancoEstado ya cambió sistema de tarjeta de coordenadas

Santiago 1 de agosto 2025. A partir de este mes la tarjeta de coordenadas dejara de funcionar por nueva normativa. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 2 Ago. (ATON) -

La Norma de Carácter General N°538 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) estableció que a partir de ayer, la tarjeta de coordenadas dejará de operar como mecanismo general de autenticación para las transacciones digitales.

BancoEstado informó una exitosa implementación del proceso de migración de sus clientes desde la tarjeta de coordenadas hacia nuevos mecanismos de autenticación para las transacciones digitales

La Norma de Carácter General N°538 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) estableció que a partir de ayer, la tarjeta de coordenadas dejará de operar como mecanismo general de autenticación para las transacciones digitales.

En ese contexto, a la fecha, el 94% de los clientes de BancoEstado ya utiliza mecanismos de autenticación más robustos, como BE Pass, BE Face o Clave de Tarjeta + SMS, soluciones que incorporan mayores niveles de protección y hoy son los mecanismos habituales para autorizar transacciones.

"Este resultado es fruto de una implementación gradual a lo largo de un año, que contempló contacto y orientación directa a los clientes, instancias de capacitación, la elaboración de videos tutoriales y material de apoyo, además de un trabajo coordinado con municipios y organizaciones de la sociedad civil para acompañar especialmente a quienes requerían mayor apoyo en la adopción de los nuevos mecanismos de autenticación", señaló el banco.

No obstante, el uso de la tarjeta de coordenadas se mantendrá operativo en casos de excepción establecidos por la CMF e identificados por BancoEstado de entre sus clientes, quienes, por sus condiciones particulares, requieren seguir utilizando este sistema. Sus transacciones seguirán contando con los controles de seguridad y monitoreo actualmente implementados por el banco.

Asimismo, los clientes que ya completaron exitosamente su migración a BE Pass, BE Face o Clave de Tarjeta + SMS continuarán autorizando sus transacciones mediante estos mecanismos y no podrán volver a utilizar la tarjeta de coordenadas.