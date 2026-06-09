Abogado de Grau: AC no muestra "ninguna infracción constitucional ni legal"

Chile.- Grau propone que equipos de Kast y Boric se reúnan para aclarar cuentas fiscales - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

El jurista Patricio Zapata cree que "estamos ante un parlamentarismo de facto, es decir, discusiones técnicas, complejas, las llevamos a una discusión política donde la verdad de las cosas uno no observa una preocupación por la institución que está detrás"

El abogado del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, el jurista democratacristiano Patricio Zapata, tras leer la acusación constitucional contra su representante, aseguró que el libelo "no logra mostrar ninguna infracción constitucional ni legal".

Con una acusación constitucional, a cualquiera sea el que yo condeno, lo dejo 5 años fuera (de cargos públicos), cuestión que en el caso del del exministro Grau, es el único efecto que se busca porque él ya no es ministro de Estado", partió comentando el abogado en entrevista con Tele13 Radio.

Y agregó que "la acusación constitucional, aunque no le gusta al redactor de la acusación, lo dice expresamente, la acusación constitucional es última ratio (...) yo echo mano a esta herramienta cuando los demás medios que tengo para para fiscalizar, para controlar, no son suficientes, no bastan, no dan abasto. Entonces, echo mano a la bomba atómica del derecho constitucional chileno, que es la acusación constitucional".

Sobre las acusaciones de que Grau "maquilló cifras", el jurista aseguró que "eso es bastante más grave de lo que yo leo en el texto de la acusación, porque ahí se imputa una intencionalidad dolosa, digamos, un afán de defraudar".

Todos los informes se pueden auditar. Los técnicos de la dirección de presupuesto son personas que llevan trabajando 10, 15, 20 años en el Ministerio de Hacienda. Esta no es una repartición donde sacan todo volando con el cambio de Gobierno. El trabajo de juntar los datos, juntar los números, es un trabajo bien institucional. Entonces, nada se ha ocultado", aseguró el abogado del exministro Grau.

Y aseguró que, tras leer los borradores de la acusación constitucional, ésta "no logra la acusación mostrar ninguna infracción constitucional ni legal .

Como no es una ilegalidad no coincidir con el FMI, alguien puede decir una 'imprudencia'. Como no es una ilegalidad no coincidir con el Consejo Fiscal Autónomo, uno puede pensar, 'sería bueno hacerle caso, son tipos muy secos'. Pero no es una ilegalidad. Como no es una ilegalidad que tu informe de política fiscal sea distinto al informe de política fiscal del gobierno que viene después", agregó.

Y recalcó Zapata que el día que alguien me diga que vamos a empezar a destituir a los ministros de Hacienda porque se equivocaron con sus estimaciones, la verdad es que se acabó la posibilidad de una política fiscal razonable".

Estamos ante un parlamentarismo de facto, es decir, discusiones técnicas, complejas, las llevamos a una discusión política donde la verdad de las cosas uno no observa una preocupación por la institución que está detrás. El Ministerio de Hacienda hay que cuidarlo", advirtió el jurista.

Y puso como ejemplo, el proyecto de reconstrucción: La megarreforma se funda en la idea de que, si tú bajas el impuesto a la empresa, tú vas a poder compensar por el mayor crecimiento la baja en la tasa. Es un supuesto. ¿Qué pasa si no ocurre? ¿Van a acusar al ministro Quiroz en tres años más cuando haya eventualmente cambio político?"