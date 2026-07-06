Abren llamado para postular al subsidio de arriendo 2026: Entrega hasta $200.000

Santiago 7 de marzo 2025. Fotografias referenciales de IPC. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 6 Jul. (ATON) -

A contar de mañana, las postulaciones podrán hacerse 100% en línea a través del sitio web www.minvu.cl con Clave Única, o de manera presencial en las oficinas Serviu a lo largo del país.

A contar de mañana 7 de julio y hasta el 7 de agosto próximos estará abierto el llamado de 2026 al subsidio de arriendo, aporte económico que entrega el Estado a las personas o familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

Las postulaciones podrán hacerse 100% en línea a través del sitio web www.minvu.cl con Clave Única, o de manera presencial en las oficinas Serviu a lo largo del país.

Las personas seleccionadas reciben un subsidio total de 170 UF ($6.940.000 pesos aprox.) que se entrega de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.400 pesos aprox.) para el arriendo de una vivienda cuyo valor mensual no supere las 11 UF ($449.000 pesos aproximadamente).

Para viviendas ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el monto máximo del subsidio mensual es de 4,9 UF ($200.000 pesos aproximadamente) y el valor del arriendo no puede superar las 13 UF ($530.700 pesos aprox.).

De esta forma, las familias deben pagar mensualmente una parte del valor del arriendo, siendo la otra parte pagada por el Estado a través del subsidio. La convocatoria de este año proyecta beneficiar a más de 8.450 familias.

Los principales requisitos para postular son:

- Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.

- Postular al menos con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo o hija. Las personas de 60 años o más al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar (pueden postular solas).

- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 70% de la calificación socioeconómica. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.

- Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($163.300 pesos aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda, el que debe estar depositado máximo el día anterior al de la postulación.

- Contar con un ingreso familiar mensual entre 7 UF ($285.700 pesos aprox.) y 25 UF ($1.020.500 pesos aprox.) Por cada integrante del núcleo familiar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF ($326.600 pesos aprox.)

Para postular hay dos alternativas:

- En línea, a través del sitio web minvu.cl (requiere Clave Única).

- Presencial, en oficinas Serviu a lo largo del país.