Chile.- Abren las urnas para la presidenciales y parlamentarias de Chile

Boric deposita su voto acompañado de su familia y asegura que Chile será una "familia" pase lo que pase

Este domingo a las 8.00 horas (12.00 horas en la España peninsular) han abierto oficialmente las urnas para las elecciones presidenciales y legislativas chilenas, en las que la candidata de izquierda, Jeannette Jara, se enfrenta a tres candidatos de la derecha, José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

El Servicio Electoral de Chile (Servel) ha informado de que a las 8.00 horas estaban constituidas solo el 27,54 por ciento de las mesas, mientras Carabineros ha indicado que ha recibido ya 38.000 trámites en la Comisaría Virtual para justificar su ausencia de la votación, ya que el voto es obligatorio en Chile.

Las mesas electorales estarán abiertas hasta las 18.00 horas, salvo que haya personas esperando para votar en el interior o el exterior de los colegios.

Las encuestas apuntan a que ninguno de los candidatos presidenciales obtendrá la mitad de los votos, por lo que se espera una segunda vuelta que enfrentará previsiblemente a Jara con alguno de los candidatos de la derecha, el 14 de diciembre, en lo que podría significar su derrota electoral si sus rivales consiguen alcanzar un consenso para entonces.

VOTO DE BORIC

Además de la elección del siguiente jefe del Estado que sucederá a Gabriel Boric, se renueva por completo la Cámara de Diputadas y Diputados y la mitad del Senado en siete regiones.

Precisamente Boric ha votado en Punta Arenas, en el sur de Chile, acompañado de su hija Violeta, su padre y el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz Pivcevic.

El mandatario se ha desplazado a pie desde su domicilio hasta el colegio electoral y durante el camino se ha tomado fotografías con simpatizantes.

"Estoy muy emocionado. Me acuerdo cuando era chico (...). Poder votar con Violeta para mí es una alegría incontenible", ha declarado Boric, según recoge el diario chileno 'El Mercurio'. "Chile es una familia, que por más allá de diferencias legítimas que tengamos, vamos a estar juntos siempre y eso es lo más importante de entender", sostuvo.