Viña del Mar 21 de Julio de 2026 Una persona fallecida y al menos 4 lesionados, fue el resultado de un accidente de tránsito afuera de la estación Viña del Mar del metro, donde tras una colisión entre dos vehículos menores, uno de ellos atropelló a una - MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Santiago 22 Jul. (ATON) -

El hecho involucró a dos vehículos menores y dejó además cinco personas lesionadas. Carabineros informó que la SIAT investigará la dinámica del accidente, mientras ambos conductores quedaron detenidos.

Un accidente de tránsito registrado durante la tarde de este martes terminó con un vehículo al interior de la estación Metro Viña del Mar, en la Región de Valparaíso, dejando una persona fallecida y otras cinco lesionadas, según informó Carabineros.

El hecho involucró a dos vehículos menores y, de acuerdo con los antecedentes preliminares, tras el impacto uno de ellos terminó ingresando al recinto de la estación.

La dinámica del accidente será investigada por personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

La prefecta subrogante de Viña del Mar, teniente coronel Ingeborg Villa Reyes, señaló que las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales para la constatación de sus lesiones y que, preliminarmente, ninguna presentaría heridas de gravedad.

La víctima fatal corresponde a una persona adulta de aproximadamente 50 años. En tanto, los conductores de ambos vehículos involucrados quedaron detenidos mientras se recopilan los antecedentes que serán entregados al Ministerio Público.

Producto de la emergencia, Carabineros estableció un perímetro de seguridad en el sector y mantuvo suspendido el tránsito en calle Álvarez, mientras se desarrollaban las diligencias para esclarecer las causas del accidente.