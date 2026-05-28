Accidentes de trayecto en scooter aumentan un 84% desde 2024

Vi a del Mar 24 de Mayo 2026 Gran cantidad de personas se suman a la electromovilidad y a la vez al turismo, usando los scooters que est n en la ciudad y as recorrer el borde costero de Vi a del Mar Manuel Lema/Aton Chile - MANUEL LEMA/ATONCHILE

Santiago 29 May. (ATON) -

Marzo de este año fue el mes con más siniestros desde que hay registros, al registrarse 95.

Un alza sostenida han registrado los accidentes de trayecto de personas a bordo de scooters.

Entre enero y marzo de 2026 se registraron más de 240 incidentes, de acuerdo con datos de la Asociación Chilena de Seguridad, Achs, lo que significa un aumento de 23% respecto al mismo periodo en 2025 y de un 84% en comparación con el primer trimestre de 2024.

En promedio, se pasó de 44 accidentes mensuales hace dos años a 80, lo que representa un aumento de casi el doble.

En los primeros tres meses de 2026, los trabajadores entre 31 y 40 años concentraron la mayor cantidad de casos (43%), seguidos por el tramo de 18 a 30 años (38%).

Y los hombres fueron los más accidentados, concentrando el 60% de los siniestros reportados.

En cuanto a los meses, marzo fue el que tuvo la mayor cantidad (95), la más alta desde que Achs tiene registro. Siguieron enero (83) y febrero (63), todos con crecimiento respecto de 2025 y de 2024.

PREOCUPANTE REALIDAD

Para visibilizar este fenómeno y promover una conducción más segura, la Achs realizó una actividad en su explanada junto a especialistas y a autoridades vinculadas a la seguridad vial y la salud.

Alberto Escobar, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Conaset, señaló que estas cifras muestran una realidad preocupante".

"Muchas veces existe la percepción de que los trayectos cotidianos o de corta distancia implican menos riesgo, pero justamente es en esos desplazamientos se concentra una parte importante de la siniestralidad vial. Es vital reforzar conductas responsables y comprender que ninguna urgencia o rutina diaria puede estar por sobre la seguridad de las personas", añadió.

Y Paulina Calfucoy, gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la Achs, puntualizó que su organización "no solo previene y atiende accidentes, sino que también los registra, analiza y pone al servicio de quienes toman decisiones".

"Los datos del primer trimestre de 2026 muestran con claridad dónde ocurren los siniestros, a qué hora y qué perfil de trabajador está más expuesto. Esa información es un activo público que permite focalizar intervenciones, diseñar políticas de movilidad más seguras y anticipar tendencias# redondeó la ejecutiva.

LESIONES MÁS COMUNES

La traumatóloga del Hospital del Trabajador Achs Salud, la doctora Pamela Vergara, explicó que las lesiones por accidentes en scooter de trabajadores han aumentado en los últimos años.

"El tipo de lesiones es muy amplio y puede ir desde heridas o contusiones leves hasta fracturas complejas y lesiones articulares, que requieren de cirugía y largos períodos de licencias médicas y rehabilitación", dijo la especialista.

"Muchas veces el dolor inicial puede parecer menor, pero algunas de estas lesiones pueden pasar desapercibidas al comienzo, por lo que es fundamental consultar de forma precozmente y no subestimar este tipo de accidentes", cerró la doctora.

Los registros clínicos de la Achs confirman que entre los diagnósticos más frecuentes del primer trimestre de 2025 y 2026, las lesiones se distribuyen a lo largo de distintas zonas del cuerpo.

Rodillas, manos, muñecas, codos, hombros y caderas aparecen entre los casos más reportados.

A nivel territorial, la Región Metropolitana concentra el 76,8% de los accidentes a nivel nacional.

Y a nivel comunal, Las Condes lidera las cifras con el 18,4% de los siniestros, seguida por La Florida (14,6%), Providencia (10,8%) y Santiago (10,8%).

En cuanto a los horarios, el bloque de la mañana (07:00 a 11:59 horas) sigue siendo el más crítico, acumulando el 60,0% de los eventos registrados en el primer trimestre de 2026.

Lilian Padilla, subgerente de Prevención de la Achs, entregó recomendaciones para contribuir en la prevención de siniestros viales.

"Se acerca un nuevo Cyber Day y muchos podrían estar pensando en adquirir un scooter. Y en ese sentido es clave tomar una decisión informada y segura, especialmente considerando el aumento de accidentes asociados a este medio de transporte", dijo Llian Padilla.

Los elementos de protección personal con los que debe contar quien se transporte en un scooter son un casco certificado, de uso obligatorio y bien ajustado; un chaleco o prendas reflectantes, especialmente en horarios de baja visibilidad; guantes y calzado cerrado que proteja el pie, y protecciones adicionales como coderas y rodilleras.

Y las conductas seguras son respetar siempre las normas de tránsito, mantener una velocidad prudente y acorde a las condiciones del entorno, evitar el uso del celular u otras distracciones, priorizar ciclovías o espacios habilitados, aumentar la precaución en cruces e intersecciones, y realizar mantenimiento periódico del scooter.