ACHM pide acelerar investigación por desaparición de concejala de Villa Alegre

Santiago, 28 de julio 2025. Tras la desaparicion de la concejala de Villa Alegre, Maria Ignacia Gonzalez, sus cercanos, alcaldesas y alcaldes de las Asociaciones de Municipalidades, ACHM, AMUCH y AMUR, realizan una marcha por el centro de Santiago - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 14 Jun. (ATON) -

A un año de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) pidió acelerar los procesos de investigación para aclarar lo sucedido.

A un año de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) pidió acelerar los procesos de investigación para aclarar lo sucedido.

A través de un comunicado, la ACHM manifestó "su profunda preocupación por la falta de respuestas definitivas en torno a este doloroso caso que ha conmocionado al mundo municipal, a la comunidad de Villa Alegre y al Pals entero".

"Hoy se cumple un año de aquel 14 de junio del año 2025 y creemos que es fundamental que las Instituciones competentes continúen desarrollando todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades si las hubiere, y entregar respuestas concretas a su familia y a la ciudadanía", recalcaron.

La ACHM sostuvo que "María Ignacia González ha sido una concejala comprometida con su comuna y con el servicio público. Su desaparición no puede quedar en el olvido. Como municipalismo chileno, exigimos mantener todos los esfuerzos investigativos posibles, que permitan avanzar para saber la verdad de su desaparición".

Y expresaron su "solidaridad con su familia, seres queridos, vecinos y vecinas, y con el Concejo Municipal de Villa Alegre, quienes han debido enfrentar este difícil proceso marcado por la incertidumbre y la legitima demanda de verdad y justicia".

Finalmente, reiteraron su "compromiso con la defensa de la democracia, la seguridad de las personas y el respeto Irrestricto por la vida, la dignidad y los derechos de todas y todos".