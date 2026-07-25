Adolescente de 17 años es detenido tras asaltar farmacia Dr. Simi en Ñuñoa

Santiago 7 de abril 2026. Asalto a sucursal Banco Estado en calle Avenida La Florida con San Jose de la Etrella, comuna de La Florida. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 25 Jul. (ATON) -

El adolescente ingresó al local y saltó sobre el mostrador para intimidar a las trabajadoras con un cuchillo de aproximadamente 42 centímetros de largo.

Un adolescente de 17 años fue detenido por Carabineros luego de protagonizar un violento robo con intimidación en una sucursal de Farmacias del Doctor Simi, ubicada en avenida Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa.

El adolescente ingresó al local y saltó sobre el mostrador para intimidar a las trabajadoras con un cuchillo de aproximadamente 42 centímetros de largo.

Bajo amenaza, el joven exigió la entrega del dinero recaudado y logró sustraer efectivo de las cajas registradoras, además de cinco recipientes de creatina.

El delito quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, que captaron el momento exacto en que el sujeto salta el mesón para acceder a las trabajadoras.

La situación también fue advertida por un cliente que se encontraba en el lugar y que, al percatarse del asalto, dio aviso a Carabineros, lo que permitió activar una rápida respuesta policial.

Gracias a este actuar, los funcionarios lograron ubicar y detener al sospechoso a poca distancia del lugar. Se trata de E.L.C.R., de nacionalidad chilena, quien no registra antecedentes policiales previos ni órdenes de detención vigentes.

Producto del procedimiento, Carabineros logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas, avaluadas en $182.000. El adolescente quedó a disposición de la Fiscalía correspondiente para la formalización de los hechos.