Adulta mayor murió tras recibir disparo en medio de altercado en La Cisterna

*ARCHIVO* Imágenes refrenciales de la Policía de Investigaciones de Chile PDI Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATONCHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

Una adulta mayor falleció tras recibir un disparo en medio de un altercado ocurrido a eso de las 07:00 horas en la calle Jorge Cáceres.

Una adulta mayor falleció tras recibir un disparo en medio de un altercado ocurrido en la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 07:00 horas en la calle Jorge Cáceres, cuando llegaron cerca de cuatro personas y se produjo una discusión, que terminó en disparos.

El jefe de la Brigada de la PDI, subprefecto Robert Briones, señaló que la víctima es una mujer de cerca de 70 años y que "a través del levantamiento de evidencia y la revisión del cuerpo, pudimos establecer que tenía un impacto balístico en la región torácica anterior".

"Por cámaras hemos visto que cuatro personas, dentro de las cuales estamos viendo si efectivamente estaba la víctima de este caso, habrían venido a este sector, específicamente al domicilio que queda en esta calle y ahí habría ocurrido un altercado, un intercambio de palabras con las residentes de este inmueble, por lo cual después se escuchan disparos, resultando la mujer lesionada con esta herida mortal en su región torácica", indicó el subprefecto Briones.

En esta línea, reiteró que "todavía estamos levantando evidencia y también recogiendo los testimonios, pero, hasta el momento, lo que tenemos es a cuatro personas que llegan a un domicilio. Dentro de ese domicilio hay un altercado y dentro de ese altercado hay disparos y de esos disparos, uno de estos le llega a la víctima en la región torácica y las demás personas huyen".

"Dentro del domicilio salen algunas personas, que estamos tratando de individualizar, porque dentro de este inmueble hay varias personas que viven en este lugar", añadió.