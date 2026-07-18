Aeropuerto de Santiago cerró primer semestre con caída de 2,4% de pasajeros

Santiago 13 de Noviembre 2024 Largas filas de pasajeros por movilizaciones de parte de las diferentes asociaciones gremiales de la DGAC en el Aeropuerto de Santiago. Javier Torres/Aton Chile - JAVIER TORRES/ATON CHILE

Santiago 18 Jul. (ATON) -

La industria aérea continúa enfrentando desafíos asociados a la disponibilidad de aeronaves y otros factores que impactan la operación a nivel mundial, según informaron los operadores.

El Aeropuerto Santiago registró un total de 13.087.297 pasajeros entre enero y junio de 2026, de acuerdo con el informe mensual de tráfico elaborado a partir de cifras reportadas por los accionistas Groupe ADP y Vinci Airports.

El registro corresponde a una variación de -2,4% respecto del mismo periodo de 2025, en un contexto en que la industria aérea continúa enfrentando desafíos asociados a la disponibilidad de aeronaves y otros factores que impactan la operación a nivel mundial.

Durante junio, el principal terminal aéreo del país movilizó 1.874.140 pasajeros. Del total registrado, 1.012.619 (54%) pasajeros correspondieron a vuelos nacionales y 861.521 (46%) a servicios internacionales.

Los destinos nacionales con mayor flujo fueron Calama, Antofagasta, Concepción, Iquique y Puerto Montt, lo que refleja la relevancia de los viajes asociados a la minería en la conectividad aérea dentro del país.

En el ámbito internacional, las rutas con mayor demanda fueron destinos consolidados de gran atractivo turístico y de negocios, que además, son centros de conexión relevantes como São Paulo, Buenos Aires, Lima, Madrid y Río de Janeiro.

El gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile, Nicolas Claude, señaló que las cifras del primer semestre reflejan el impacto de diversos factores como la disponibilidad de aeronaves y cambios operacionales definidos por las aerolíneas.

"Seguimos trabajando junto a las compañías aéreas y los distintos actores del sector para fortalecer la conectividad de Chile, impulsar nuevas rutas y frecuencias, y seguir ofreciendo más alternativas de viaje para nuestros pasajeros", señaló.