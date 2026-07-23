La Serena, 22 de julio de 2026. Tras el corte del suministro de agua potable en la conurbación La Serena - Coquimbo, la empresa sanitaria Aguas del Valle dispuso de 200 puntos de abastecimiento de este servicio para sus cliente. Alejandro Pizarro/Aton - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 24 Jul. (ATON) -

La sanitaria informó que cerca del 50% de la conurbación La Serena-Coquimbo ya cuenta con suministro, mientras continúan los trabajos para aumentar la producción de agua y estabilizar la red tras las interrupciones generadas por el sistema frontal.

La empresa Aguas del Valle informó avances en la recuperación del servicio de agua potable en la Región de Coquimbo, luego de los cortes que se produjeron por el frente de mal tiempo.

En Ovalle, la sanitaria comunicó que logró retomar la producción de agua, permitiendo que los hogares de la comuna ya cuenten con el 100% del suministro.

En tanto, en La Serena y Coquimbo se recuperaron algunas fuentes subterráneas y se habilitó una toma provisoria desde el río para incorporar agua a la planta de producción.

Según detalló Aguas del Valle, estas medidas permitieron aumentar el volumen de producción y alcanzar cerca del 50% de cobertura del servicio en la conurbación.

Entre los sectores que comenzaron a recibir agua durante la madrugada se encuentran Rengo, El Santuario, Parte Alta, Peñuelas, Altos del Rosario, Cantera, Covico, parte de La Herradura y Baquedano, en Coquimbo.

En La Serena, los sectores que recuperaron el suministro corresponden a parte de la Avenida del Mar, Puertas del Mar y Caleta San Pedro.

La sanitaria indicó que mantiene desplegados 200 estanques, 50 camiones aljibes y aumentó a 10 los puntos de carguío para incrementar la frecuencia de recarga y apoyar a los sectores que aún presentan interrupciones.

Finalmente, Aguas del Valle reiteró el llamado a la comunidad a realizar un uso racional del agua mientras continúan las labores de recuperación de la red.

La compañía señaló que esta medida permitirá avanzar en la estabilización del sistema y mejorar paulatinamente la continuidad del servicio en las zonas afectadas.

Finalmente, la sanitaria señaló que sus equipos continúan trabajando para estabilizar la red y aumentar progresivamente la cobertura del suministro.