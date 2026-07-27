Aguas del Valle produce a total capacidad, pero afectada por sobredemanda

La Serena, 22 de julio de 2026. El superintendente de servicios sanitarios (SISS), Jorge Rivas, fiscaliza la bocatoma y planta de tratamiento de agua ubicada en la localidad rural de Las Rojas en La Serena tras el reciente temporal. Alejandro - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 27 Jul. (ATON) -

Aun con este nivel de producción, el proceso para recuperar el servicio de agua potable en La Serena y Coquimbo se ha visto afectado por una sobredemanda excepcional tras la reposición gradual del suministro en distintos sectores de ambas comunas.

Aguas del Valle informó que está produciendo agua potable a total capacidad en su planta Las Rojas y en los pozos que ha logrado rehabilitar, alcanzando 1.400 litros por segundo, un nivel similar al consumo que registra durante el verano en la conurbación.

Aun con este nivel de producción, el proceso para recuperar el servicio de agua potable en La Serena y Coquimbo se ha visto afectado por una sobredemanda excepcional tras la reposición gradual del suministro en distintos sectores de ambas comunas.

En muchos sectores los consumos duplican o triplican la demanda habitual, lo que dificulta recuperar el nivel de los estanques, estabilizar presiones y llegar con normalidad a todos los puntos de la red , señaló el gerente regional Andrés Nazer.

También recordó que las instalaciones de la planta fueron gravemente afectadas por la crecida del río. Implementamos una infraestructura provisoria y recuperamos muchos pozos profundos que fueron anegados o totalmente destruidos, lo que nos está permitiendo sostener un alto volumen de producción, equivalente al que se registra en temporada de verano, pero necesitamos que el sistema se estabilice para completar la normalización del suministro , explicó.

Finalmente, la sanitaria reiteró el llamado a realizar un uso acotado y responsable del recurso, privilegiando solo las necesidades esenciales y postergando tareas como lavado de autos, riego de jardines y lavado de ropa, para contribuir a que el agua llegue a los hogares que aún esperan la normalización del servicio.