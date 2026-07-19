Aguilar valora suspensión de clases y propone reestructurar calendario escolar

Chile.- Aguilar por TC: "Se lo dijimos al Gobierno, Escuelas Protegidas tenía problemas" - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El presidente del Colegio de Profesores cuestionó que las vacaciones se hayan adelantado a junio, considerando que julio presenta condiciones climáticas complejas en distintas regiones.

Las consecuencias provocadas por el sistema frontal reabrieron el debate sobre las fechas de las vacaciones de invierno. El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, pidió revisar el calendario escolar y cuestionó que el receso se haya adelantado a junio durante los últimos años.

Antes de plantear esa discusión, el dirigente gremial respaldó la suspensión preventiva de clases decretada por el Gobierno en gran parte del país, señalando que las condiciones meteorológicas representaban un riesgo para las comunidades educativas.

A la luz de los hechos y a la luz de la evidencia nos parece que la decisión de haber suspendido preventivamente las clases en gran parte de las regiones del país producto de los temporales fue correcta , afirmó Aguilar.

El presidente del gremio indicó que las diferentes emergencias registradas confirmaron que no existían las condiciones necesarias para garantizar el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales.

Es evidente que con los hechos ocurridos, con los desbordes, con las intensas lluvias, las caídas de techumbres, árboles, esa seguridad no estaba totalmente garantizada y en ese sentido fue una medida correcta , agregó.

Aguilar reconoció que la interrupción de las actividades puede afectar la planificación académica, pero sostuvo que los contenidos y las estrategias pedagógicas pueden ajustarse posteriormente para recuperar los aprendizajes pendientes.

Sin embargo, enfatizó que lo que debemos garantizar es la seguridad de niños y niñas .

El dirigente también cuestionó la decisión del Ministerio de Educación de adelantar las vacaciones de invierno a junio. A su juicio, el calendario debería considerar que las condiciones meteorológicas más adversas suelen concentrarse durante julio.

Julio es siempre el mes más complicado y es donde habitualmente las vacaciones estaban consideradas. Hay zonas, desde la Región del Biobío hacia el sur, en donde julio es claramente un mes muy complejo climatológicamente , argumentó.

A partir de esta situación, el Colegio de Profesoras y Profesores solicitará una reunión con la ministra de Educación, María Paz Arzola, para plantear formalmente una reestructuración de las fechas.

Llamamos a revisar también el calendario escolar para el próximo año. Esto ya se lo hemos planteado al subsecretario, pero vamos a pedir una reunión con la ministra para la revisión de las vacaciones, porque la realidad está demostrando que no es lo más conveniente , concluyó.