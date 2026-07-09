Alcalde Castro por contribuciones: "Nos está yendo mal en todo con el Gobierno"

Santiago 6 de junio 2026. Se lleva a cabo la reforestacion del cerro Colorado, en la comuna de Renca. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 9 Jul. (ATON) -

El alcalde de Renca, Claudio Castro (Ind.), abordó el debate por la megarreforma y los efectos de la medida que pone fin al pago de contribuciones para los mayores de 65 años.

El alcalde de Renca, Claudio Castro (Ind.), abordó el debate por la megarreforma y los efectos de la medida que pone fin al pago de contribuciones para los mayores de 65 años.

En conversación con Tele13 Radio, Castro señaló que "nos está yendo mal en todo con el Gobierno respecto de la megarreforma, el Gobierno no ha tenido una disposición de poder abrirse a la posibilidad" de focalizar la exención del pago de contribuciones.

"A esta altura no estamos hablando de evitar todos los aspectos de la megarreforma, sino que de mejorar muchos aspectos que efectivamente pueden ser mejorados", añadió.

Respecto al fin del pago de contribuciones, Castro afirmó que "hay personas que, incluso con ingresos, tienen dificultad para pagar sus contribuciones; apoyémoslas, pero creemos que el Gobierno eligió un mal mecanismo para apoyarla".

"Las contribuciones son un impuesto que permite hacernos cargo de la ciudad común que ocupamos todos, de las calles, de la iluminación, de los espacios públicos, de las áreas verdes. Yo diría, esto no es de la izquierda, es del mundo", precisó.

La autoridad recalcó que "nosotros queremos que se abra una vía para que el Gobierno pueda apoyar a las personas mayores que lo necesitan y le dijimos, ábranse a la posibilidad de focalizar eso. Porque efectivamente, cuando tú te vas al extremo, tienes personas mayores que tienen muchos recursos, muchos ingresos y muchas viviendas, que van a caer exentas".

"Focalicemos un acuerdo transversal de los alcaldes y alcaldesas de derecha, de izquierda, comunas grandes, comunas chicas, al mismo tiempo. Dado que tú vas a quitarle con esto recursos al sistema de financiamiento municipal, que ya habíamos dicho antes que es injusto y que es desigual, que el Gobierno reponga esos ingresos y también nos siente en una mesa para conversar en el largo plazo de una nueva reforma contundente. Bueno, a todos nos dijeron que no", agregó.