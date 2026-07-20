Alcalde Desbordes confirmó tercera muerte de persona en situación de calle

Santiago, 20 de julio de 2026. La municipalidad de Santiago encuentra a una persona en situacion de calle fallecida en una banca del Parque Forestal debido presuntamente a las bajas temperaturas Carabineros custodia el cuerpo en el lugar Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El jefe comunal manifestó que "esto es muy grave. Ya llevamos tres personas fallecidas durante este sistema frontal. Quiero insistirle a la ciudadanía que nos ayude. Nosotros hemos recorrido uno por uno para pedirles que se vayan a los albergues"

La Municipalidad de Santiago lamentó el fallecimiento de una tercera persona en situación de calle durante el sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana. El cuerpo fue encontrado en el sector del Parque Forestal, frente al Museo de Arte Contemporáneo.

El alcalde Mario Desbordes manifestó que "esto es muy grave. Ya llevamos tres personas fallecidas durante este sistema frontal. Quiero insistirle a la ciudadanía que nos ayude. Nosotros hemos recorrido uno por uno para pedirles que se vayan a los albergues. Hay espacios disponibles y la noche se viene muy dura, con viento, frío y probablemente lluvia. No queremos lamentar más personas fallecidas".

El jefe comunal informó que la gran mayoría de las personas fallecidas había rechazado en reiteradas oportunidades el traslado a albergues, pese al trabajo permanente que realizan los equipos municipales para ofrecer alternativas de resguardo.

Asimismo, indicó que sostuvo conversaciones con la ministra de Desarrollo Social y Familia y que continuarán recorriendo distintos sectores de la comuna junto al subsecretario de la cartera, Alejandro Fernández, para reforzar las labores de apoyo y derivación.

La Municipalidad de Santiago reiteró el llamado a los vecinos a colaborar informando sobre personas que permanezcan en situación de calle, especialmente durante las horas de menor temperatura. Quienes detecten estos casos pueden solicitar ayuda a través de Aló Santiago (800 203 011), mediante la aplicación VECI, que dispone de una opción especial para reportar emergencias relacionadas con el sistema frontal, o llamando al número del Ministerio de Desarrollo Social y Familia 800 104 777, opción 0.

Actualmente, la comuna dispone del albergue ubicado en Copiapó 1428, destinado a personas en situación de calle derivadas por los equipos especializados, y de la Residencia Familiar, ubicada en Bulnes 327, para derivaciones efectuadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Además, para vecinos que resulten afectados por el sistema frontal y requieran alojamiento temporal, se encuentra disponible el Hostal Santa Mónica, de acuerdo con la activación de los protocolos de emergencia.

Paralelamente, la Municipalidad mantiene desplegados sus equipos de emergencia, asistencia social y salud para atender las distintas contingencias provocadas por el sistema frontal. A través de la campaña "Nadie envejece solo", las personas mayores que requieran apoyo, alimentación u otro tipo de asistencia pueden solicitar ayuda para recibir atención directamente en sus hogares.

Desde la Municipalidad de Santiago señalaron que continuarán realizando patrullajes preventivos durante la jornada para asistir a las personas más vulnerables y llamaron a la comunidad a no permanecer indiferente frente a quienes se encuentran expuestos a las bajas temperaturas, colaborando con su derivación o reportando oportunamente estos casos a los canales habilitados.