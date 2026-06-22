Alcalde de Independencia por niños haitianos: "Estaban todos con su familia"

Santiago, 14 de marzo de 2024. Un masivo operativo de carabineros se realiza en el asentamiento ilegal ubicado en la comuna de Maipu, donde fue encontrado el cadaver del exmilitar venezolano dias atras. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 22 Jun. (ATON) -

Agustín Iglesias se refirió al proceso de búsqueda de los niños haitianos que ingresaron al país por reunificación familiar y afirmó que "no se encontró nada anómalo".

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se refirió al proceso de búsqueda de los niños haitianos que ingresaron al país por reunificación familiar y que se desconocía su paradero.

En conversación con Duna, Iglesias explicó que "nos llegó una lista de 24 niños a buscar, de los cuales hay 9 nueve que ya los identificamos, dos que no eran de la comuna, hay siete que presentan información incompleta y hay 6 que no eran menores de edad".

El jefe comunal mencionó que "la subsecretaría del gobierno anterior, en noviembre, oficia a los municipios respecto a esto (...) El aviso hablaba de estos viajes y que era importante revisar, pero nunca nos cargaron la información de quienes eran esos niños".

En esa línea, señaló que "era riesgoso para nosotros ir a buscar niños, porque uno podía encontrarse con cualquier cosa (...) uno podía llegar a un domicilio con equipos que no están preparados en seguridad. Se nos entrega una responsabilidad, que hacemos con todo el servicio público que nos compete, pero también que pudo haber sido riesgoso para algunos municipios haber salido sin muchas herramientas".

En materia migratoria, el alcalde sostuvo que "tenemos una dificultad para identificar personas y eso es súper importante. En el debate migratorio hay mucho discurso rimbombante, pero nadie se está haciendo cargo de la realidad de fondo que es que hay personas en Chile que no sabemos donde están".

Respecto de los menores que pudieron ser ubicados, afirmó que "estaban todos con su familia, escolarizados y en salud municipal. No se encontró nada anómalo, pero no es motivo para descartar que podría haber casos complejos".

Por otro lado, Iglesias apuntó a la forma en que se comunicó el proceso de búsqueda. "Un error comunicacional fue comentar que estábamos haciendo la búsqueda porque supongamos que hay casos complejos, se les avisó antes, con alcaldes en televisión haciendo operativos. A veces hay que manejar con cuidado estas situaciones", advirtió.