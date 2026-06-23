Alcalde PS de San Bernardo clama por ayuda de FFAA: "¿Qué más tiene que pasar?"

Santiago, 23 de junio de 2026. El Alcalde de San Bernardo Christopher White llega hasta el sitio del suceso Menor de 12 anos fallece tras encerrona sufrida a su familia en sector Catemito en San Bernardo, al ser arrastrado varios kilomentros luego de - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

En el sitio del suceso, y visiblemente conmocionado, el jefe comunal Christopher White expresó que "diariamente me toca enfrentar cosas similares a propósito de estos robos, portonazos, que lamentablemente han aumentado".

El alcalde socialista de San Bernardo, Christopher White, clamó por la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia en esa comuna del sur de la Región Metropolitana, tras el caso del niño de 12 años que murió arrastrado por delincuentes, tras la encerrona a su familia.

En el sitio del suceso, y visiblemente conmocionado, el jefe comunal expresó que "diariamente me toca enfrentar cosas similares a propósito de estos robos, portonazos, que lamentablemente han aumentado".

"No sé qué más tiene que pasar. Tuvimos un caso hace muy poco de una chica que venía de un recital y recibió una bala loca. Hemos tenido niños baleados que estaban en un cumpleaños, ahora este hecho macabro, doloroso, que la familia está enfrentando, que podría ser cualquier vecino", añadió.

"Pareciera ser que la sensación que queda es que los delincuentes hacen lo que quieren, no tenemos medidas, no tenemos acciones concretas. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que militares colaboren en tareas de copamiento, porque aquí el problema que hay es que no tenemos capacidad de respuesta, esa es la verdad", recalcó.

"Necesitamos ayuda. Hoy día, yo no entiendo cómo las Fuerzas Armadas, que tienen una carrera, que tienen recursos, que tienen herramientas, no nos pueden ayudar. Yo me pregunto si la respuesta es porque ellos no quieren, porque es de toda lógica que lo hagan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos ayudan?", requirió el alcalde White.

También expresó que "hay un solo enemigo en común que se llama crimen organizado. Y ese crimen organizado nos está pasando por encima porque no tenemos capacidad en la práctica de poder hacer seguimiento a todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, si no tenemos presencia policial, ¿por qué no ocupar esa fuerza tarea como una colaboración?".