Alcalde de Renca desmiente a la ministra de Salud y asegura que habrá recortes

Santiago, 18 de diciembre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric Font, y autoridades encabezan la inauguracion del Parque de la Alegria en la comuna de Renca. Diego Martin/Aton Chile - Diego Martin / ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

"Yo escuché ayer (lunes) las declaraciones de la ministra, que dice que los recortes no son una realidad, y eso es falso , aseguró Claudio Castro quien informó que su municipio ya fue informado de un recorte de casi $200 millones en un programa de Salud.

El alcalde de Renca, Claudio Castro desmintió a la ministra de Salud, May Chomali, quien descartó la existencia de recortes de presupuesto para los municipios.

"Yo escuché ayer (lunes) las declaraciones de la ministra, que dice que los recortes no son una realidad, y eso es falso , aseguró el alcalde en entrevista con Radio Cooperativa.

Y contó que el viernes recibimos un llamado de una de las jefas de División de la ministra de Salud indicándonos, por ejemplo, el recorte de casi 200 millones de pesos de uno de los programas de Salud que tenemos instalados en Renca, que es el de APS (Atención Primaria de Salud) Universal, que precisamente nos permite hacer atenciones para parte importante de nuestra comunidad, incluso cuando no están inscritos en Fonasa".

Ya pasamos del anuncio y del oficio que se filtró, y de los decretos que se han firmado: ahora estamos viendo recortes concretos y son en Salud, por lo tanto, (se entiende) la molestia de los alcaldes y alcaldesas que administramos la APS, que es la más importante a la hora de prevenir y reducir las listas de espera", agregó la autoridad comunal de Renca.

Y, además, agregó que los alcaldes de Chile Vamos están "muy complicados" al momento de reconocer estas dificultades, dada su afinidad política con el Gobierno: "Los veo un poquito atrapados en esa incomodidad de no poder plantear con libertad los temas que les preocupan. Sin embargo, algunos han empezado a hacerlo".

Castro llamó a que los ediles oficialistas hagan eco de los dichos de la excandidata presidencial de su coalición, Evelyn Matthei, quien planteó -por ejemplo- que "cuando las contribuciones se ponen en duda, lo que se promueve es una política regresiva: dejar de cobrar a las personas que más tienen, y eso impacta naturalmente en los municipios".

Según el alcalde de Renca, sus pares de Chile Vamos también han admitido que "no había ninguna opción de que un recorte de 6 mil millones de dólares -tal como lo dijo la candidata Matthei en campaña- no tocaran los beneficios sociales. Entonces, espero que podamos establecer un canal de articulación con el Gobierno central en esa línea .

"Espero que el Gobierno tenga los oídos atentos al mundo local, pero al mismo tiempo, que rectifique", emplazó el alcalde de Renca, cuestionando que se insista en "medidas que no solamente impactan los presupuestos municipales, sino que impactan en la autonomía de los municipios", finalizó.