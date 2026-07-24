Alcalde Tamayo criticó fórmula de compensación para los municipios

Santiago, 12 de septiembre de 2025. Explosión en dependencias de la Municipalidad de Cerro Navia genera incendio durante la madrugada de este viernes, Bomberos trabaja en el lugar Diego Martin /Aton Chile - Diego Martin

Santiago 24 Jul. (ATON) -

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, criticó la fórmula de compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones contenido en la megarreforma.

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, criticó la fórmula de compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones contenido en la megarreforma.

En conversación con Agricultura, Tamayo señaló que "nosotros los que queremos es poder convencer, sobre todo al Senado, a todos los actores políticos, de que esta es una mala decisión".

En esta línea, el jefe comunal mencionó que en el caso de Cerro Navia "casi nadie paga contribuciones porque los avalúos fiscales son muy bajos, porque los niveles de pobreza son los más altos de la región junto a La Pintana y Lo Espejo. Las posibilidades de que gente contribuya son muy pocas, y eso es muy probable que siga pasando por bastantes años más, a diferencia de comunas más acomodadas".

Las contribuciones buscan poder generar ingresos que iban directamente al Fondo Común Municipal y hay comunas que retienen un porcentaje y contribuyen en el otro (...) estas comunas ricas siempre han contribuido para financiar comunidades que son muy pobres , indicó.

Tamayo sostuvo que "el Gobierno está rompiendo esto y diciendo 'vamos a garantizar a estas comunas que a perpetuidad, para siempre, cuando las personas que tienen hoy día cincuenta y cinco años, en diez años más, dejen de pagar contribuciones, esos recursos el Estado se los garantiza'".

De esta forma, el alcalde criticó que "vamos a garantizar que las comunas pobres a perpetuidad sigan siendo pobres y las comunas ricas a perpetuidad sean ricas gracias al Estado, porque esto es con impuestos generales".

La autoridad invitó a que se revisen "los datos, vea cuánto vale para el Estado cada persona. Son diferencias que cuesta entender. Cuesta entender que en nuestro país permitan que gente viva como si estuviesen viviendo en Noruega o en Finlandia y otros como si estuviesen viviendo en el África subsahariana. Entonces, eso es doloroso".