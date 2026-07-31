Alcalde White tras homicidio: "San Bernardo no aguanta un muerto más, basta"

Santiago, 30 de julio de 2026. Un estudiante de origen venezolano fue asesinado por un companero del Liceo Santiago de Compostela de San Bernardo durante una pelea en cercanias del colegio en calle Pinto con Freire Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 31 Jul. (ATON) -

"En menos de 40 días he tenido que despedir a dos niños en San Bernardo. Dos. Uno arrastrado por un auto, otro apuñalado por un compañero de colegio", declaró el jefe comunal anoche en el exterior del Liceo Liceo Polivalente Santiago de Compostela.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, afirmó anoche que su comuna "no aguanta un muerto más" por el caso del estudiante de 16 años asesinado en el exterior de un liceo, y recordó el caso del menor de 12 que murió arrastrado por delincuentes juveniles en una encerrona.

"En menos de 40 días he tenido que despedir a dos niños en San Bernardo. Dos. Uno arrastrado por un auto, otro apuñalado por un compañero de colegio", declaró el jefe comunal anoche en el exterior del Liceo Liceo Polivalente Santiago de Compostela.

"No son cifras, son dos familias rotas, dos mesas con una silla vacía, dos madres que enterraron a sus hijos cuando debían estar acompañándolos a rendir sus pruebas", añadió.

"Yo no me acostumbro a esto y no voy a permitir que nadie en Chile se acostumbre. Estamos viendo a una generación que aprendió a matar sin miedo, ni siquiera a perder la propia vida", agregó.

También dijo que "eso no se resuelve con una declaración, con una mesa de trabajo ni con un anuncio en cadena nacional. Ni tampoco en la megarreforma".

"Al Gobierno le digo con todo respeto y con toda claridad: se acabó el oxígeno. San Bernardo no aguanta un muerto más mientras se sigue administrando la emergencia con papeles", enfatizó.

"Hoy mi abrazo es para la familia. Mañana, y todos los días que me queden en este cargo, mi exigencia va a ser una sola: que ningún niño más muera en nuestras calles. Basta", cerró el alcalde.