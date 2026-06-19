Alcaldes de Graneros y de Estación Central encontraron a 9 niños haitianos

Santiago 18 de junio 2026. Punto de prensa luego de reunion entre el Presidente de la Republica y autoridades por situacion de menores haitianos. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

Tras la formación de la fuerza de tarea de búsqueda, las municipalidades recibieron una nómina de 184 casos. El jefe comunal de Graneros, Marcelo Miñañir, informó la ubicación de dos niños, de nueve posibles. Luego, el titular de Estación Central, Felipe Muñoz reportó otros siete.

Los alcaldes de Graneros, Región de O'Higgins, y de Estación Central, Región Metropolitana, reportaron anoche que habían encontrado en sus comunas a algunos de los menores haitianos con paradero desconocido hasta el momento, tras los ingresos masivos entre 2022 y 2025.

Tras la formación de la fuerza de tarea de búsqueda, las municipalidades recibieron una nómina de 184 casos elaborada por el gobierno. El primero en responder fue el jefe comunal de Graneros, Marcelo Miñañir, quien informó la ubicación de dos niños, de nueve posibles.

"En el marco de la política pública de reunificación familiar que por estos días nos tiene a todos en alerta a nivel país, se nos ha notificado que en nuestra comuna de Graneros tendríamos cerca de nueve niños", señaló en un video.

"Hoy hemos estado trabajando arduamente junto a nuestro equipo de educación, también la Oficina Local de la Niñez, para llegar a conocer el paradero de estos niños. Hoy hemos encontrado a dos de ellos, que están en nuestro colegio municipal", añadió.

"Vamos a seguir trabajando con todo el compromiso para poder llegar a conocer el paradero del resto de los niños", concluyó.

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, informó que en su comuna se encontraron siete menores haitianos.

"La Oficina Local de la Niñez de Estación Central, al igual como las del resto del país, se encuentra en un proceso de verificación respecto al listado de niños haitianos enviados por la Subsecretaría de la Niñez", indicó en un video.

Añadió que "están escolarizados y a cargo de un tutor, pero en condición de pobreza, están hacinados, pero tienen donde dormir".