Alcaldes de oposición criticaron la fórmula de compensación para los municipios

Santiago, 23 de julio de 2026. Alcaldes y alcaldesas de oposición realizan punto de prensa para referirse al proyecto de la megarreforma. Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 23 Jul. (ATON) -

Alcaldes y alcaldesas de oposición criticaron la fórmula de compensación para los municipios por la exención de contribuciones que se plantea en la megarreforma.

Alcaldes y alcaldesas de oposición criticaron la fórmula de compensación para los municipios por la exención de contribuciones que se plantea en la megarreforma.

La vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidad, Karina Delfino (PS), sostuvo que el Gobierno ingresó una indicación que fue acordada con "una parte de los alcaldes y alcaldesas de Chile, no por la Asociación Chilena de Municipalidades".

"En esta indicación está financiando con impuestos generales, es decir, principalmente del IVA, a comunas como por ejemplo Las Condes, con más de $13 mil millones y a comunas como por ejemplo en el caso de Quinto Normal, solamente con $59 millones", detalló.

Delfino indicó que "hay comunas en la Región Metropolitana que van a tener con esta compensación solamente $4 millones, como en el caso de Cerro Navia, Lo Espejo o incluso menos en otras comunas de la Región Metropolitana".

Por su parte, el alcalde Maipú, Tomás Vodanovic (FA), dijo que "la propuesta que da el Gobierno el día de ayer y que se aprueba en la comisión Mixta y en la Cámara de Diputados es una propuesta aberrante, que debe ser la más injusta en términos de financiamiento municipal que se recuerde".

El jefe comunal criticó que "y la respuesta del Gobierno muchas veces es que no hay plata, ese mismo gobierno decide de un día para otro, sin una consulta real a los alcaldes, sacar $30 mil millones para ir a subsidiar presupuestos municipales de comunas de altísimos ingresos, que tienen servicios prácticamente de lujo para sus vecinos, a costa del bolsillo de nuestros vecinos".

Creemos que es una aberración, que es regresivo, que no es justo y más allá de que signifique recursos para el mundo municipal, es algo que nosotros no estamos dispuestos a avalar, porque sí nos importa de dónde vienen los recursos que financian nuestro servicio , manifestó.

El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC), afirmó que "la Democracia Cristiana ese día cumplió. Sin embargo, el ministro Alvarado no cumplió y hoy día lo que estamos viendo de la indicación es que se está compensando a las comunas más ricas".

"Esto es una vergüenza. Se lo dije al mismo ministro, se lo dije también a sus asesores, no es posible que entre gallo y medianoche nos cambien la indicación , subrayó.