Alcaldes y oposición pedirán a Alvarado revisar compensación municipal

Santiago, 27 de julio de 2026. Los presidentes, secretarios generales, alcaldes y alcaldesas de los partidos de oposicion se reunen en la sede del Partido Socialista para abordar los ultimos acontecimientos relacionados con la megarreforma del gobierno. - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 27 Jul. (ATON) -

El bloque cuestionó el mecanismo impulsado por el Gobierno y planteó que los fondos se entreguen íntegramente al Fondo Común Municipal.

En la sede del Partido Socialista se reunieron los alcaldes de oposición junto a los presidentes y secretarios generales de los conglomerados para analizar la fórmula de compensación impulsada por el Gobierno para mitigar el impacto de la exención de contribuciones a mayores de 65 años.

A la reunión asistieron, entre otros, los jefes comunales Karina Delfino (Quinta Normal), Fares Jadue (Recoleta), Joel Olmos (La Cisterna) y Javiera Reyes (Lo Espejo).

Nos hemos reunido con los alcaldes y alcaldesas, y queremos hacer propia, como partidos de oposición, sus planteamientos, su mirada, y también sus propuestas respecto de esta discusión sobre las compensaciones de los recursos que los municipios dejan de percibir por concepto de exención de pago de contribuciones propuesto en el contexto de la megarreforma tributaria del gobierno de José Antonio Kast , explicó el diputado y presidente de PPD, Raúl Soto.

Y agregó que tal cual está planteada la propuesta hoy día, es un castigo para los municipios rurales, es un castigo para las comunas más pobres, más pequeñas de nuestro país .

Y gran parte de los recursos que se están compensando se van a las comunas más grandes, a las comunas más ricas, a las comunas y ciudades del sector oriente de Santiago. Eso es profundizar las desigualdades, eso es ayudar más a quienes menos lo necesitan y desproteger, por el otro lado, a las comunas más pequeñas donde están los vecinos y vecinas de los sectores vulnerables y de la clase media de nuestro país , aseguró el líder PPD.

Los alcaldes de oposición plantearon que los recursos destinados a compensar la exención de contribuciones sean traspasados íntegramente al Fondo Común Municipal para su distribución entre las comunas con mayores necesidades.

Con ese objetivo, los dirigentes del sector solicitarán una reunión con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, para presentar formalmente su propuesta al Gobierno.La senadora y timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, en tanto, señaló que para los alcaldes de nuestro sector, y que apoyamos, esta propuesta es totalmente injusta. Porque finalmente significa que un municipio como el de San Ramón o La Higuera, por nombrar algunos municipios que tienen menos recursos, van a terminar entregando recursos para los municipios más ricos, para Vitacura, para Las Condes, para Providencia .

Y agregó que además proponen que las contribuciones se focalice en las personas que realmente no pueden pagarlo y que se compense no con la plata de todos los chilenos, sino que se compense con alguna otra fórmula .

La propuesta que han formulado aquí los alcaldes y alcaldesas tiene que ver con que los recursos que va a poner el gobierno los pongan al Fondo Común Municipal y que se distribuyan según los criterios de ese fondo, es decir, según las necesidades que tenga cada municipio , agregó Vodanovic.

Finalmente, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio comentó que si es que eventualmente no hay compensación para las comunas, va a ser responsabilidad exclusiva del Gobierno y del ministro (Jorge) Quiroz, con su nula disposición ni a escuchar ni a entender que este es un problema que va a tener efectos concretos en la otorgación de beneficios en materia de salud, en materia de luminarias, en materia de seguridad .