Alcaldes opositores piden un poco de coherencia por megarreforma del gobierno

Valparaiso, 20 de mayo 2026 Punto de prensa del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro del Interior Claudio Alvarado tras la votación en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 24 May. (ATON) -

Ediles Claudio Castro (independiente), Karina Delfino (PS) y Tomás Vodanovic (FA) temen por posible desfinanciamiento si es aprobado el proyecto que lidera el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Por medio de una carta publicada en el diario El Mercurio, los alcaldes Claudio Castro (Renca, independiente) y Tomás Vodanovic (Maipú, del Frente Amplio) y la alcaldesa Karina Delfino (Quinta Normal, del Partido Socialista) atacaron el denominado proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo, que gestiona en el Congreso el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Los ediles opositores temen por la posibilidad de que la propuesta del gobierno del Presidente José Antonio Kast, que ya pasó sus primeros trámites en la Cámara de Diputados y en los próximos días pasará al Senado, genere desfinanciamiento estatal y municipal.

La misiva titulada "Un poco de coherencia", señala que el Ejecutivo ha avanzado con el texto "rápido, sin un análisis riguroso y menos aún considerando otras miradas".

"La estrategia es clara: bajar los impuestos a los grupos que concentran mayores recursos y capacidad de inversión, buscando con ello dinamizar la economía como una gran apuesta para mejorar el bienestar del país", precisa la carta.

Pero los alcaldes advirtieron que aquello significaría costos inmediatos, como una menor recaudación fiscal, debilitamiento del Estado y recortes en servicios públicos.

"Si se apoya una medida como la eliminación del pago de contribuciones a personas mayores, sin excepción, hay que hacerse cargo de todas sus consecuencias, entre ellas el desfinanciamiento municipal", precisa el texto.

"No se puede estar a favor de la megarreforma y luego criticar los recortes presupuestarios, como lo han hecho diversos actores políticos. Los recursos públicos no crecen de los árboles, y si queremos que ciertos grupos paguen menos impuestos debemos tener la coherencia de aceptar sus consecuencias y no criticarlas", cerró la carta de los tres alcaldes.