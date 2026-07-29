Alcaldes presentan carta a Kast y proponen alternativa de compensación

Santiago 29 de julio 2026. Alcaldes de oposicion concurren a La Moneda para entregar una carta al Presidente de la Republica rechazando el mecanismo de compensacion contemplado en la tramitacion de la Megarreforma de Hacienda. Dragomir Yankovic/Aton - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 29 Jul. (ATON) -

Alcaldes y alcaldesas llegaron hasta La Moneda para presentar una carta al Presidente José Antonio Kast, donde proponen una alternativa a la fórmula de compensación por contribuciones contemplada en la megarreforma.

Alcaldes y alcaldesas llegaron hasta La Moneda para presentar una carta al Presidente José Antonio Kast, donde proponen una alternativa a la fórmula de compensación por contribuciones contemplada en la megarreforma.

La vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, detalló que el Gobierno está proponiendo que, "mediante impuestos generales que se componen principalmente del IVA, es decir, del pan que pagan los vecinos y vecinas de comunas como Cerro Navia, Lo Prado, La Pintana, Quinta Normal, estamos compensando la baja de las contribuciones en comunas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea".

En ese sentido, explicó que "solamente en esas tres comunas, el Estado chileno vía impuestos generales va a estar incorporando en sus recursos municipales cerca de 30 mil millones de pesos (...) En el caso de Quinta Normal son solamente 59 millones de pesos".

Delfino indicó que como jefes comunales están proponiendo que "si existe esta voluntad de poner estos 70 millones en distintos municipios, que estos 70 millones se distribuyan mejor, que vayan al Fondo Común Municipal".

Por su parte, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, sostuvo que en seis comunas se va la mitad de estos recursos y que en las otras 339 del país se va la otra mitad; así de grotesco es lo que estamos señalando .

"Nos parece importante que haya democracia en torno a los recursos que se están distribuyendo y que de alguna u otra forma también nos dejen poner nuestra propuesta. A mí en lo personal me parece casi cruel que tengamos que aceptar la propuesta como está", indicó.