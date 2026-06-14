Chile.- Alcaldesa de Las Condes por contribuciones: "Nos preocupa darle sostenibilidad"

Santiago, 28 de marzo de 2026. La alcaldesa Catalina San Martin y el presidente de la Fundacion Jaime Guzman, Hernan Larrain, participan en ceremonia de conmemoracion de los 35 anos del atentado al senador de la UDI con la instalacion de Placa - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 14 Jun. (ATON) -

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, abordó la negociación entre el Gobierno y los municipios por la reducción de contribuciones y señaló que "lo que nosotros cuestionamos es cómo esa medida se va a tomar".

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, abordó la negociación entre el Gobierno y los municipios por la reducción de contribuciones.

En conversación con Radio Bío Bío, San Martín señaló que "las contribuciones hoy día se han vuelto prohibitivas para muchas personas. Eso es una realidad. Por lo mismo hemos dicho, y esto es transversal en todos los alcaldes, que es absolutamente razonable pensar una medida como la exención de contribuciones para personas mayores. Eso no está en discusión. Es una medida que compartimos y que es una propuesta del gobierno que yo apoyé también. Por lo tanto, ahí no está centrado el problema".

"Lo que nosotros cuestionamos es cómo esa medida se va a tomar. Porque necesitamos tener certezas respecto a qué pasa con los ingresos que se dejarán de obtener para poder hacer frente a los requerimientos que tienen los vecinos de la comuna de Las Condes y de todo Chile. En la comuna de Las Condes el 65% del total de lo recaudado se va al Fondo Común Municipal y solo el 35% queda y se invierte en los vecinos de la comuna", añadió.

En cuanto al impacto que tendría esta iniciativa para Las Condes, la jefa comunal dijo que "son 13 mil millones de pesos al año. Esa es la proyección. Si además uno proyecta que la población está envejeciendo, esa exención va a beneficiar a más personas, pero va a significar menor recaudación. Por eso nos preocupa darle sostenibilidad".

"Yo sé que ha habido discusión y me quiero hacer cargo, no quiero mirar para el lado. Me quiero hacer cargo también del debate que se ha generado respecto a que el Fondo Común y los ingresos de los municipios han aumentado. Es verdad, pero también han aumentado significativamente los costos". indicó.

Respecto a la opacidad en el cálculo de contribuciones, la autoridad sostuvo que "es un problema del que hay que hacerse cargo y debiese ser materia prioritaria del gobierno. No solo es transparencia con las personas que pagan sus contribuciones, sino que paguen una contribución que sea justa".

En esta línea, mencionó que "lo más probable es que el ajuste sea a la baja respecto a las tasaciones de las contribuciones y, por lo tanto, los ingresos también debiesen tender a disminuir en los municipios. Y reitero que cada día hay más obligaciones que asumen los municipios, independiente de que sea Las Condes o sea Arica".

Y recalcó que están "asumiendo más responsabilidades donde el Estado no está llegando, como lo planteaba en seguridad. Necesitamos que la conversación no sea solo en base a que los ingresos han aumentado, sino que hay deudas, hay gastos que no estaban considerados".