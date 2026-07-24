Alcaldesa de La Higuera llama al Gobierno a atender problema de conectividad

La Serena, 20 de julio de 2026. En la tarde noche de ayer domingo se produce en la localidad rural de Islon en La Serena un grave aluvion producto del aumento y crecida de las quebradas. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 24 Jul. (ATON) -

La alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, emplazó al Gobierno a atender el problema de conectividad que afecta a la comuna tras el intenso sistema frontal.

La alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, emplazó al Gobierno a atender el problema de conectividad que afecta a la comuna tras el intenso sistema frontal.

En conversación con Cooperativa, Uquea dijo que "tenemos mucha gente aislada aún: hemos tenido algunas noticias desde el sector cordillerano. Llano los Choros y Punta de Choros están totalmente aislados".

La jefa comunal detalló que las personas están "con generadores para poder sostener la conectividad eléctrica y, antes de empezar el temporal, desde el miércoles pasado, (la comuna) ya estaba sin energía".

Debido a los problemas de conectividad, la alcaldesa ha señalado que la reposición del sistema eléctrico se ha estado "demorando una enormidad en llegar".

Aquea le pidió al Gobierno Central recursos y coordinación. "La Higuera partió en dos al país, y requiere los recursos para levantar a su gente. Que no nos olviden", recalcó.

Asimismo, explicó que "la capital comunal está a 60 kilómetros de La Serena, y las ayudas se han demorado entre cuatro y siete horas: desde camiones de CGE, con agua y con apoyo" y realizó un llamado "a ordenar bien esto, porque la ruta concesionada es un despelote".

La autoridad mencionó que "ayer llegó la primera maquinaria que llevamos varios días solicitando" al Ministerio de Obras Públicas, y afirmó que la conectividad estaría aún más complicada de no ser por "vecinos de distintos sectores que pusieron sus máquinas a disposición, y que trabajaron hasta donde pudieron, porque no teníamos combustible".