Alcaldesa Quilicura pide "las más altas multas" por incendio en empresa química

Santiago, 5 de Agosto de 2026. Vista aerea de las secuelas del Incendio quimico afectado a la empresa Panimex ubicada en Las Esteras Sur con Ruta 5 Norte en la comuna de Quilicura Diego Martin /Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 5 Ago. (ATON) -

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, comentó sobre el incendio que ha afectado a la empresa química Panimex y exigió la intervención de la Seremi de Salud.

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, comentó sobre el incendio que ha afectado a la empresa química Panimex y exigió la intervención de la Seremi de Salud.

En conversación con Radio Universo, Bobadilla detalló que el siniestro "movilizó a más de treinta compañías de todo Santiago. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que acudieron al llamado, porque esto lamentablemente es un punto crítico, no es la primera vez y es la cuarta vez que tenemos un incendio en esta misma empresa, pero anoche las llamas eran impactantes".

La jefa comunal mencionó que el prevencioncita de riesgos "no llegó". "Yo estuve hasta las cuatro de la mañana en el lugar junto a nuestros equipos. Todavía está lo que es salud, seguridad en el lugar y no llegó. Llegó el gerente general y estaba bastante preocupado porque no llegara a unas bombonas", relató.

"Yo fui bien enfática porque en el fondo ellos tienen que tener un plan de acción y claramente no lo tenían. Yo agradezco que estén bajo un sumario sanitario, pero aquí se tienen que tomar todas las acciones, las más altas multas para este tipo de empresas", añadió.

Junto con ello, recalcó que es la Seremi de Salud "los que tienen que hacer respetar a estas empresas las normas vigentes, porque los planes de acción son bien precarios".

"Imagínense que pasaron horas y no llegó definitivamente el prevencionista de riesgo, entonces lo que decía el comandante de Bomberos era que es súper difícil poder controlar el fuego si no se sabe qué materia realmente estaban en el lugar", indicó.