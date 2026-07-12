Alcaldesa Ripamonti anuncia apoyo jurídico a víctimas y evalúa acciones legales

Vina del Mar, 12 de julio de 2026. Personal de SIAT de Carabineros, del Servicio Medico Legal, y de servicios de emergencia, trabajan en el sector de la feria Caupolican, donde un accidente vehicular con atropello deja 6 fallecidos Sebastian - SEBASTIAN CISTERNA/ATON CHILE

Santiago 12 Jul. (ATON) -

"Como municipio ya estamos evaluando todas las acciones jurídicas que puedan estar a nuestro alcance para colaborar en el proceso investigativo pero, además, acompañando para lograr la justicia que van a necesitar las familias de las víctimas", señaló la alcaldesa de Viña del Mar.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, expresó su profundo pesar por el atropello múltiple que dejó seis fallecidos y siete heridos, y anunció que el municipio dará apoyo jurídico a las víctimas y acompañamiento en este difícil proceso.

Ripamonti manifestó que para nuestra ciudad, esta noticia es profundamente dolorosa y enluta a toda nuestra comunidad. Lo primero que quiero expresar es nuestro apoyo, cariño y solidaridad a las familias de las víctimas y a las personas que de algún modo se vieron afectadas por esta tragedia .

Añadió que sabemos el enorme dolor e incertidumbre que están viviendo y queremos decirles que como municipio los vamos a acompañar en todo momento y brindarles apoyo y acompañamiento social, jurídico y emocional, aunque sabemos que esta pérdida es gravísima .

"Este es un hecho de extrema gravedad, que nos conmociona y hoy lo más importante es que la investigación se desarrolle con celeridad, rigurosidad y, sobre todo, con transparencia. Esperamos estar involucrados y evaluar las acciones que sean posible", agregó.

En ese sentido, confrmó que "como municipio ya estamos evaluando todas las acciones jurídicas que puedan estar a nuestro alcance para colaborar en el proceso investigativo pero, además, acompañando para lograr la justicia que van a necesitar las familias de las víctimas".

Además, la jefa comunal informó que todos los registros de las cámaras de televigilancia se han puesto a disposición de la justicia para la investigación de este lamentable hecho.

DESPLIEGUE INMEDIATO

En tanto, equipos municipales de la Dirección de Seguridad Pública y del Departamento de Gestión del Riesgos de Desastres (GRD) llegaron de inmediato al lugar, coordinándose con Carabineros para realizar los cortes de tránsito, junto con colaborar con Bomberos y SAMU en las labores de rescate y despeje del lugar.

Inspectores de Seguridad Pública y paramédicos dieron la primera atención a las personas afectadas por el atropello y las lesionadas, hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Patrulleros y gestores comunitarios brindaron también contención emocional a quienes se encontraban en el lugar y coordinaron acciones con personal técnico.