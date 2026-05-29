Alerta de ciberseguridad en Poder Judicial: Difundieron datos de funcionarios

Santiago 29 agosto 2022 Corte de Apelaciones De Santiago , im genes tem ticas y referenciales. Juan Eduardo Lopezl/Aton Chile - JUAN EDUARDO LOPEZ//ATON CHILE

Santiago 29 May. (ATON) -

La alerta se difundió anoche y fue dada a conocer por la compañía internacional Vecert Analyzer, respecto de la exposición de cuentas de funcionarios del Poder Judicial con nombres, direcciones de correo electrónico, direcciones físicas y registros de sesiones.

El Poder Judicial, a través del área de Ciberseguridad de la Corporación Administrativa, informó hoy sobre una alerta de ciberseguridad notificada ayer por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).

Dicha alerta se difundió anoche y fue dada a conocer por la compañía internacional Vecert Analyzer, respecto de la exposición de cuentas de funcionarios del Poder Judicial con nombres, direcciones de correo electrónico, direcciones físicas y registros de sesiones.

El Poder Judicial aclaró que esta alerta de ciberseguridad corresponde únicamente a una filtración de cuentas relacionadas con la publicación de contenidos en el portal de noticias y que no existe afectación en la tramitación de causas ni de la operación de la Oficina Judicial Virtual.

Indicó además que las cuentas difundidas se relacionan con la publicación de contenidos en dicho portal, las cuales actualmente se encuentran encriptadas y requieren de doble factor de autentificación para su uso.

Finalmente, el Poder Judicial anunció que se encuentra tomando las acciones legales correspondientes.