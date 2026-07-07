Alerta oncológica: Arica alcanza 100% de atenciones, Maule 95% y Valparaíso 93%

Al cumplirse 90 días desde el inicio del Plan de Alerta Oncológica, la ministra de Salud, May Chomali, se trasladó a la región de Valparaíso, donde se identificaron 2.371 casos, los que, en su totalidad, fueron contactados y vinculados por los equipos - Minsal

Santiago 7 Jul. (ATON) -

En la Región de Valparaíso, la ministra de Salud, May Chomali, agradeció a todos los funcionarios y funcionarias que hicieron posible garantizar una atención para las personas que esperaron por largo tiempo.

Al cumplirse 90 días desde el inicio del Plan de Alerta Oncológica, la ministra de Salud, May Chomali, se trasladó a la región de Valparaíso, donde se identificaron 2.371 casos, los que, en su totalidad, fueron contactados y vinculados por los equipos locales. Asimismo, alcanzaron las 2.210 atenciones iniciadas o con garantías cumplidas, equivalente a un 93% de resolución.

La autoridad agradeció a todos los funcionarios y funcionarias que hicieron posible garantizar una atención para las personas que esperaron por largo tiempo.

Es muy satisfactorio ver que un gran porcentaje se hizo en nuestra infraestructura de hospitales públicos, con nuestras enfermeras, nuestros auxiliares, nuestros comités oncológicos, nuestros médicos, con nuestro personal. Y eso tiene un tremendo valor porque quiere decir que la red es capaz de hacerse cargo de los problemas de salud de nuestra gente , afirmó.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, llegó hasta la región del Maule, donde las atenciones pendientes alcanzaban las 1.884 al inicio del plan, las que fueron resueltas en un 95%, de acuerdo con el estado de avance mostrado por la autoridad.

El compromiso es que ninguna persona tenga que esperar más del tiempo razonable por una sospecha, diagnóstico o tratamiento de un cáncer. Estamos muy contentos porque esta es una de las regiones que ha tenido los mejores resultados y eso es básicamente gracias al compromiso, al trabajo y dedicación que ha hecho todo el equipo de salud , señaló.

En tanto, hasta Arica y Parinacota se desplazó el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, donde destacó el nivel de respuesta del sistema público, ya que el 100% de las atenciones iniciadas o garantías cumplidas se realizó en un centro de salud de la red.

Fue un tremendo desafío. La red de salud pública respondió, cumplió y en particular Arica destacó. Este trabajo fue planificado, coordinado y ejecutado con mucho compromiso y responsabilidad por parte de los equipos de salud. Definitivamente, este trabajo logró dar una solución a muchísimas personas que estaban esperando resolver su cáncer , enfatizó.

Junto a lo anterior, de las 298 atenciones oncológicas con tiempos de espera prolongados identificadas en la zona, se ha dado respuesta a 297, solo quedando un caso en proceso de resolución.

En tanto, el jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits, se tasladó a la Región del Ñuble, donde las atenciones iniciadas o garantías cumplidas alcanzan un 84%, de las 687 identificadas al comienzo del Plan.

Esta estrategia ha sido un trabajo mancomunado desde el Ministerio de Salud con cada uno de los Servicios de Salud y hospitales del país. Pero esto no ha terminado, sino que sólo empieza, por lo que este trabajo es una invitación a seguir, porque nuestros pacientes oncológicos nos necesitan , señaló.

El Plan de Alerta Oncológica se desarrollará hasta el 30 de septiembre, tal como lo establece la alerta sanitaria publicada en el Diario Oficial el 15 de abril. Durante esta semana, las autoridades seguirán recorriendo el país para informar, en terreno, de los avances conseguidos. Hoy estarán en las regiones de Tarapacá, Atacama, Coquimbo y Aysén.