Alessandri: "Ayuda ver al Presidente actuando como un jefe de coalición"

Valparaiso, 22 de abril 2026 Punto de prensa del presidente de la Camara de Diputados, Jorge Alessandri Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 6 Jul. (ATON) -

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, se refirió a la reunión entre los partidos del oficialismo y el Presidente José Antonio Kast.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri se refirió a la reunión entre los partidos del oficialismo y el Presidente José Antonio Kast.

En conversación con Duna, Alessandri sostuvo que el encuentro "obviamente ayuda ver al Presidente de la República actuando como un jefe de coalición (...) yo le pediría a todos los actores pararse de la mesa, pararse arriba de la silla y mirar un poquito por arriba de los árboles, y pensar un poco en el Chile grande y por qué es importante que nos pongamos de acuerdo".

Respecto al estar hablando de una colación, el presidente de la Cámara dijo que "da lo mismo el nombre que se le ponga, la cosa es organizarse y sacar los proyectos adelante. Nunca es momento de quedarse en la rencilla chica y olvidarse del proyecto".

Asimismo, sostuvo que "a la gente no le importa mucho si el proyecto va firmado por un libertario, por Chile Vamos, por un ex Evópoli. A la gente le importa que el país controle la seguridad, empiece a crecer de nuevo, etc.".

En cuanto a la megarreforma, Alessandri afirmó que "si le van a sacar elementos importantes y después van a reclamar que no trajo el impulso rápido que esperábamos, es un poco contradictorio. Las fórmulas de la izquierda no han funcionado con Bachelet, con el expresidente Boric".

Sobre una posible acusación constitucional contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el parlamentario señaló que la Contraloría "ha sido maravillosa en muchas cosas, nos ha permitido detectar el fraude de licencias médicas, pero recordemos que el poder político está en los ciudadanos electos".