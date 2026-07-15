Alessandri: Un país no puede vivir en un estado permanente de demolición"

Valparaiso, 15 de julio 2026 El presidente de la Camara de Diputados, Jorge Alessandri, en la sesion de la Cuenta Publica del Congreso Nacional, realizada en el Salon de Honor Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 16 Jul. (ATON) -

El Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, realizó la Cuenta Pública y pidió al Congreso diálogo y convivencia.

El Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, realizó la Cuenta Pública y pidió al Congreso diálogo y convivencia.

La democracia no nos pide unanimidad. Nos pide convivencia. Y este Congreso -escúchenme bien- existe exactamente para eso: para tomar las diferencias de un país entero y transformarlas en leyes que mejoren la vida de la gente , afirmó.

El titular de la Cámara enfatizó que detrás de cada ley, hay una persona esperando que el Estado por fin la mire y considere y un país que no quiere discusiones estériles .

Asimismo, manifestó que "un país no puede vivir en un estado permanente de demolición y recalcó que Chile necesita y merece tener estabilidad, no solo económica, y volver a encontrarse .

Respecto al trabajo legislativo, Alessandri detalló que se han despachado 93 proyectos de ley, de los cuales 66 correspondieron a iniciativas originadas en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Entre las normas tramitadas destacó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley 21.770) como un avance concreto para reducir trabas burocráticas y avanzar en crecimiento e inversión.

En esa misma línea, valoró el esfuerzo de todas las fuerzas políticas en torno a la actual tramitación del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

En materia de seguridad pública, Alessandri sostuvo que el crimen de hoy no es el de hace veinte años y subrayó la importancia de seguir adelante con la agenda legislativa en la materia.

Además, anunció que se está avanzando en un proyecto para recuperar y poner en valor la enorme historia republicana del Congreso Nacional de Santiago y mencionó que las obras ya cuentan con la aprobación del Ministerio de Obras Públicas y del Consejo de Monumentos Nacionales, con una inversión de alrededor de 400 millones de pesos entre ambas corporaciones.

Alessandri comentó que se impulsará una agenda de medidas para avanzar en la modernización de la Cámara, utilizando las herramientas de Inteligencia Artificial, entre otros puntos.

Y destacó la propuesta de llegar a una tramitación legislativa 100% digital, con firma electrónica avanzada en todo el ciclo de la ley. Junto con ello, se sumaría la creación de una oficina de Análisis Legislativo con inteligencia artificial, para detectar proyectos duplicados, normas tácitamente derogadas y contradicciones legales.

Finalmente, reforzó la importancia de la transparencia y participación ciudadana, a través de sesiones accesibles con transcripción y subtitulado automático en tiempo real y lengua de señas; la difusion de la ley en lenguaje claro, con un resumen ciudadano de cada proyecto: qué cambia, a quién afecta y cuánto cuesta.

El presidente de la Cámara también apuntó a la participación ciudadana digital, con la creación de una plataforma para que las personas y las organizaciones hagan llegar sus observaciones a los proyectos mientras se tramitan.