Alicia Lira Matus recibe Premio Nacional de Derechos Humanos 2026 del INDH

Santiago, 9 de marzo 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric Font, visita el Cementerio General en el marco del termino de las obras de conservacion del Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Politicos. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 10 Jul. (ATON) -

La destacada activista Alicia Lira fue reconocida por su trayectoria en defensa de los derechos humanos, la verdad, la justicia y la memoria, en el marco de la octava versión de este galardón.

El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), eligió a Alicia Lira Matus como Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, sobre un total de quince postulaciones recibidas.

La defensora de derechos humanos y presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) fue distinguida por su importante contribución en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura, así como por su sostenido trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos durante las últimas cinco décadas.

El director del INDH, Yerko Ljubetic, manifestó que la decisión del Consejo del INDH de destacar el trabajo de Alicia Lira refleja la vigencia de la lucha que ella encarna, que no es otra que la convicción de un país comprometido con la verdad y la justicia .

En momentos en que algunos han relativizado los hechos ocurridos durante los años más duros que ha atravesado Chile y su gente, este galardón constituye una señal clara de la convicción que debemos cuidar: los cimientos democráticos que sostienen la vida que tenemos en común , aseguró Ljubetic.

A su vez, la Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, Alicia Lira, señaló: para mí este reconocimiento ante tantas compañeras que hemos luchado en este largo camino, por la verdad, por la justicia, con obstáculos, con dificultades, es un acto tan reparatorio y tan digno .

Yo lo comparto con todas esas compañeras, las de provincia, las de regiones, con las que hemos estado durante décadas en distintos lugares , agregó

El próximo miércoles 22 de julio, el INDH realizará la ceremonia de entrega oficial del premio, a la cual estarán invitadas autoridades, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y académicas.

TRAYECTORIA ALICIA LIRAAlicia Lira Matus nació en Concepción en 1948, desempeñando desde muy joven el rol de dirigenta sindical. Tras el golpe de Estado fue perseguida políticamente y en 1986 la Central Nacional de Informaciones (CNI) asesinó a su esposo, Felipe Rivera.

Estos hechos la impulsaron a unirse a la Agrupación de Familiares de Presos Políticos y, más tarde, pasó a integrar la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), organización que preside desde 2009.

Como presidenta de la AFEP, ha impulsado diversas acciones para promover la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la dictadura.

Entre ellas, la conformación de un equipo jurídico voluntario que presentó más de 1.250 querellas por víctimas de la dictadura e iniciativas para preservar la memoria histórica mediante publicaciones y actividades de difusión. Asimismo, logró que la Corte Suprema emitiera un auto acordado permitiendo a la Agrupación ser parte de procesos legales.

Alicia Lira además es vocera de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En 2023 fue la primera persona en recibir la Medalla Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Chile, la que se suma a más de 18 reconocimientos en diversos ámbitos.

Su trabajo ha trascendido las fronteras de Chile, participando en campañas, misiones y foros internacionales sobre derechos humanos.

Entre otras instancias, siguió el proceso judicial contra Augusto Pinochet en Londres, fue observadora de derechos humanos en Palestina, en el proceso de paz en Colombia y en el juicio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt.