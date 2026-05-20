Alvarado, biministro del Interior y de la Segegob, asumió "con tranquilidad"

Santiago, 19 de mayo de 2026. Primer Cambio de Gabinete del Presidente de la Republica Jose Antonio Kast Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 20 May. (ATON) -

Claudio Alvarado asumió su nueva función de vocero de Gobierno en reemplazo de Mara Sedini, en el cambio de Gabinete más rápido (69 días) desde el retorno a la democracia en 1990.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, declaró que este es un gobierno "de emergencia" que permanentemente está evaluando y tomando decisiones.

Alvarado asumió su nueva función de vocero de Gobierno en reemplazo de Mara Sedini, en el cambio de Gabinete más rápido (69 días) desde el retorno a la democracia en 1990.

Tras la ceremonia en La Moneda, el biministro señaló que "este es un gobierno de emergencia que permanentemente se está evaluando reflexionando y tomando decisiones".

También dijo que asume su nuevo rol de vocero "con tranquilidad, con mucha energía, con convicción y con la humildad y sentido de responsabilidad con que siempre he asumido mis funciones públicas".

"Queremos, paso a paso, que la ciudadanía entienda las razones de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo y mostrar con transparencia cómo el gobierno Presidente Kast va avanzando y se desarrolla en diferentes ámbitos del que hacer público", añadió.

"El objetivo del gobierno es uno solo, que los ciudadanos de nuestro país tengan un mejor bienestar y esa es nuestra misión, ese es nuestro desafío, ese es nuestro compromiso", cerró.