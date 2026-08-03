Alvarado confirma veto por anatocismo en la megarreforma para este miércoles

Santiago 3 de agosto 2026. El biministro del Interior y vocero de Gobierno Claudio Alvarado, habla con la prensa en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 3 Ago. (ATON) -

El biministro aseguró que el Gobierno compensará en un 100% a los municipios por la exención de contribuciones desde 2027, en el marco de la megarreforma, y descartó diferencias con la UDI de cara a la votación de mañana en el Senado.

En su vocería de los lunes, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, aseguró que, en el marco de la megarreforma, el Gobierno cumplirá su compromiso de compensar en un 100% a los municipios por la pérdida de ingresos derivada de la exención de contribuciones a partir de 2027. Además, confirmó que el veto por anatocismo ingresará este miércoles al Congreso y descartó diferencias con la UDI de cara a la votación de mañana en el Senado.

En relación con la compensación a los municipios estamos dando cumplimiento a lo que nos comprometimos y el compromiso fue compensar en un 100% a los municipios respecto a su eventual pérdida de ingresos por personas que se acojan a partir del 2027 a la exención de contribuciones , aseguró Alvarado.

Y agregó que por lo tanto, tal como lo pedían los alcaldes en su minuto, ningún municipio va a perder ningún peso por la entrada en vigencia de esta ley de reconstrucción el 2027. Esta es la tercera oportunidad en la cual intentamos reponer esos ingresos a los municipios y espero que efectivamente mañana se pueda aprobar en el Senado .

Consultado sobre la preparación del Gobierno para presentar vetos presidenciales en el marco de la tramitación de la megarreforma, señaló que el ministro de Hacienda ha estado trabajando en coordinación con la Segpres y esperamos el día miércoles ingresar el veto que dice relación con el anatocismo, que tiene serios problemas y que genera dificultades en el sistema de ahorros y el sistema de crédito de nuestro país .

Es altamente probable que evaluemos y resolvamos colocar un tercer veto que dice relación con el pago a 30 días a las pymes , agregó.

Sobre la reunión de esta noche del Presidente Kast con parlamentarios de la UDI, comentó que yo creo que las reuniones que efectúa el Ejecutivo, el Presidente con los parlamentarios son precisamente para conversar temas de que a ellos les preocupan, transmitir iniciativas del gobierno, buscar puntos de encuentro y de consenso .

Al menos en la información que yo manejo, entiendo que no hay ninguna discrepancia para la votación de mañana por parte de los senadores de la UDI , agregó.

Finalmente se le preguntó sobre la opinión del diputado, Jorge Alessandri en relación a que el Gobierno sigue teniendo fallas comunicacionales.

Como gobierno siempre respetamos las opiniones de los parlamentarios y siempre las vamos a tomar en consideración y permanentemente hay espacios de evaluación y espacios de mejoras , señaló.

Y agregó que por lo tanto, lo que tenemos que buscar es de que la interlocución del gobierno con la ciudadanía sea de carácter permanente, sea clara, sea oportuna y que cuente con la retransmisión de esa información por parte de los parlamentarios en línea con que el gobierno promueve .