Alvarado da por superada polémica con Squella tras conversación personal

Santiago 27 de julio 2026. Gobierno anuncia proyecto de ley de Reforma Constitucional, que incorpora una nueva causal de cesacion en el cargo de autoridades en caso de consumo de drogas. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 5 Ago. (ATON) -

El secretario de Estado sostuvo que las diferencias con Arturo Squella quedaron atrás, respaldó al subsecretario Máximo Pavez y reafirmó el plan del Ejecutivo para concentrar la conducción política y comunicacional en un solo ministerio.

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, aseguró que dio por superada la controversia con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, luego de conversar con él tras las críticas que recibió por la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

Yo ayer tuve la oportunidad de conversar durante la tarde con el senador Squella. Yo jamás he tenido un problema con él, una diferencia personal y la diferencia de apreciación respecto a este caso la conversamos y es un tema superado y yo doy vuelta a la página , aseguró el biministro en entrevista con Radio 13 C.

La polémica surgió tras la salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Al referirse a esa decisión, Alvarado afirmó que para adoptarla es necesario "aprender a separar los sentimientos de las decisiones que tiene que tomar".

Sus dichos fueron cuestionados en redes sociales por Squella, quien escribió: "Ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento en que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad".

Sobre las críticas del republicano el biministro respondió que las decisiones respecto a este tipo de situaciones las toma el Gobierno y las opiniones de los parlamentarios se escuchan, se reciben, se recogen y se conversan .

También Alvarado respaldó al subsecretario de su cartera, Máximo Pavez, que también fue apuntado por Squella: Él no puede sufrir los embates porque el resultado es A o es B. Sí, él es quien se encarga, no es cierto, como contraparte de que esta cosa funcione, pero los términos del resultado no pueden ser, no es cierto, achacados a la gestión del subsecretario, eso es totalmente absurdo y fuera de lugar , enfatizó.

Y agregó que no ha escuchado a nadie de la gente cercana que apoya al Gobierno que digan que la decisión que tomó el Gobierno era una decisión equivocada. Todos nos señalan que en el escenario que estábamos fue una decisión prudente .

Ahora, de ahí, después a todo lo que se ha dado, la discusión pública y la defensa que ha hecho el subsecretario, que va generando distintas posiciones, ahí el gobierno no tiene arte ni parte , agregó.

En la entrevista el secretario de Estado detalló que el Gobierno sigue pensando eliminar la Secretaría General de Gobierno, de tal forma que sea absorbida dentro del Ministerio de Interior.

Nosotros tomamos la decisión de ir potenciando también vocerías sectoriales. Si el que mejor transmite lo que pasa en Obras Públicas es el ministro de Obras Públicas, en Agricultura, el ministro de Agricultura, Relaciones Exteriores. Entonces estamos en esa etapa para ir generando ese tipo de vocería, dándole una coordinación desde la Secretaría General del Gobierno , explicó.

Y concluyó que estamos trabajando en la fusión del Ministerio de Interior con la Segegob para presentar un proyecto de ley. Entonces, el trasfondo de esto es de que se pretende radicar en una sola mano la conducción política del gobierno, la conducción programática del gobierno y la conducción comunicacional .