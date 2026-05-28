Alvarado a delegados presidenciales: "Seamos cercanos a las comunidades"

Santiago 28 de mayo 2026. El Presidente de la Republica encabeza la fotografia oficial junto los Delegados Regionales Presidenciales. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 28 May. (ATON) -

El biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, participó del primer encuentro nacional de delegados presidenciales que se llevó a cabo en el Palacio de La Moneda.

El biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, participó del primer encuentro nacional de delegados presidenciales que se llevó a cabo en el Palacio de La Moneda.

La instancia reunió a los 16 delegados presidenciales regionales y a los 40 representantes provinciales, en una jornada de diálogo, reflexión y participación de las autoridades locales con el gobierno central.

En el inicio de la ceremonia, el biministro Alvarado subrayó que lo importante es el territorio, los invito a que no solamente nos preocupemos de ser eficientes, sino que también seamos buenos comunicadores y seamos cercanos a las comunidades .

El encuentro fue presidido por el jefe de la División de Gobierno Interior, Vicente Núñez, quien afirmó que estos espacios de trabajo son fundamentales para fortalecer la coordinación, compartir experiencias y avanzar con una planificación conjunta que nos permita responder de mejor manera a las necesidades de las personas en cada región y provincia del país .

Durante la jornada, participarán diversas autoridades de gobierno como el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot