Alvarado dice que podrían avanzar con planificación original de megarreforma

Santiago, 25 de mayo de 2026. El biministro del Interior y Secretaria General de Gobierno, Claudio Alvarado, encabeza la sesion del COGRID Nacional con el motivo de coordinar las acciones de preparacion para este invierno, en dependencias de - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 25 May. (ATON) -

Biministro del Interior y de la Segegob dijo que el gobierno espera que la oposición colabore en sacar rápido el proyecto en el Congreso.

Luego de afirmar el fin de semana que el Gobierno estaba dispuesto a darse más tiempo del pensado para negociar con la oposición su megarreforma, ahora el biministro Claudio Alvarado matizó tales dichos.

El titular de las certeras del Interior y de la Sesegob reiteró que tienen disposición al diálogo, pero advirtió que si la oposición no muestra "voluntad", el Ejecutivo avanzará con su planificación original, que implica tener aprobado el proyecto en junio.

"En la medida de que exista disposición, voluntad y propuestas de la oposición para buscar consensos y puntos de encuentro, obviamente daremos los espacios para una discusión razonable en el Congreso", precisó Alvarado.

Pero añadió que "si esa voluntad no existe en la oposición y se mantiene un rechazo categórico, por ejemplo, a la idea de legislar, seguiremos avanzando de acuerdo a la planificación que tenemos originalmente".

Incluso advirtió que el Gobierno podría darle suma urgencia a la iniciativa en el Senado, "tal y como lo hicimos en la Cámara de Diputados, para tener una discusión original de quince días".

"La disposición y la voluntad del gobierno es sacar esta reforma adelante, porque la necesitan los chilenos El país necesita volver a crecer, necesita inversión, y la gente necesita oportunidades de trabajo", añadió Alvarado.

El biministro explicó que "este proyecto brinda y otorga las condiciones para que las chilenas y los chilenos puedan tener mayores oportunidades de trabajo, y esperamos que la oposición entienda esa realidad y nos colabore en sacar esta reforma lo antes posible".