Alvarado encabezó Cogrid para revisar medidas preventivas por el invierno

Santiago, 25 de mayo de 2026. El biministro del Interior y Secretaria General de Gobierno, Claudio Alvarado, encabeza la sesion del COGRID Nacional con el motivo de coordinar las acciones de preparacion para este invierno, en dependencias de - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 25 May. (ATON) -

El Comité Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres sesionó con las presencias de varios secretarios de Estado.

En las dependencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, se realizó una importante reunión del Comité Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Cogrid.

La cita fue encabezada por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.

Este Cogrid se insertó en la fase de mitigación y preparación para la temporada de invierno 2026.

Por ello fueron discutidos puntos relativos a las etapas de implementación del plan respectivo, los puntos críticos, las iniciativas de mitigación, la preparación sectorial y las actividades de tendientes al resguardo de la población.

Tras la cita, el jefe de Gabinete detalló que "se está coordinando a nivel nacional un plan de acción para que, de producirse una emergencia, los tiempos de reacción sean los mínimos posibles y las soluciones a las familias sean prontas y oportunas".

En esa misma línea, adelantó que "esta labor preventiva la vamos a seguir realizando. Continuará a través de reuniones periódicas, casi permanentes con los equipos técnicos de cada ministerio y de Senapred, en coordinación con los Delegados Regionales, Provinciales y con los alcaldes".

Según Claudio Alvarado, "esta ha sido una reunión muy productiva, que nos deja desafíos y tareas para enfrentar de la mejor manera posible el próximo invierno".

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, afirmó que "se dio cuenta de las acciones de preparación que se vienen realizando desde enero de cara a la temporada de invierno".

"Se han realizado ya en 334 municipios del tramo entre Antofagasta y Magallanes, concentradas en levantar información de aquellos lugares que tienen afectación recurrente producto de la condición de invierno. A partir de ahí hay doce mil acciones de mitigación para atenuar los efectos que tiene el invierno", añadió Alicia Cebrián.

En el Cogrid participaron también los ministros de Vivienda, Iván Poduje; de Seguridad, Martín Arrau; de Medioambiente, Francisca Toledo; de Educación, María Paz Arzola; de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange; de Agricultura, Jaime Campos; de Desarrollo Social, María José Wulf; de Defensa, Fernando Barros, y de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín.