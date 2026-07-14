Alvarado tras "impasse" con el PPD: "Fue un problema generado por nosotros"

Valparaiso, 6 de julio 2026 El ministro del Interior, Claudio Alvarado, en la sesion de la comision de Seguridad Ciudadana Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a los intentos de acuerdo con el PPD en el marco del debate por la megarreforma.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a los intentos de acuerdo con el PPD en el marco del debate por la megarreforma.

En conversación con Duna, Alvarado afirmó que "siempre una iniciativa legislativa es importante que tenga un apoyo más amplio, transversal, pero nadie está obligado a lo imposible. En esta megarreforma desde el inicio, antes de ingresarla, gran parte de la oposición manifestaba su rechazo".

"Después, nos anuncian inmediatamente que van a ir al Tribunal Constitucional (TC) sin saber cómo van a salir los artículos. Se discute en la Cámara y nos anuncian un tsunami de indicaciones y todo esto con el ánimo de ir retrasando la discusión de la reforma. Llegamos a las votaciones en general en ambas Cámaras, en la de Diputados tuvimos solamente dos excepciones de apoyos de la oposición", relató.

En esa línea, sostuvo que "de 155 parlamentarios, donde prácticamente la mitad es de oposición, no existía ninguna voluntad de contribuir a mejorar esta iniciativa parlamentaria, simplemente a generarle un problema al Gobierno".

Respecto al acuerdo con el PPD, la autoridad dijo que "cuando me di cuenta que se generó una discrepancia entre ambas partes respecto a la baja de una tasa de impuestos, tomé la decisión de hablar con el ministro de Hacienda y manifestarle que si la contraparte entendió algo distinto lo que correspondía era que nosotros retiráramos la indicación".

Y admitió que "sería negar la realidad decir que no produce desconfianza", pero recalcó que "los últimos días he estado en diálogo con un par de senadores del PPD, el impasse propiamente tal, está superado".

"Si ellos están abajo del acuerdo, fue un problema generado por nosotros, pero hay que reconocer que inmediatamente fue corregido", recalcó, puntualizando que "había una tesis en el sector político nuestro, que me decían si se bajan del acuerdo, volvamos a la invariabilidad inicial y me opuse tajantemente", indicó.

El secretario de Estado afirmó que "hubo un impasse, lo arreglamos. Hoy estamos en los mismos términos y yo espero que exista buena disposición mañana y se pueda aprobar. Rechazarlo, me parece que es ir en contra de lo que uno mismo propone".