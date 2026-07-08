Alvarado rechaza comisión investigadora por Steinert: "Busca mantener tema"

Chile.- Alvarado por Steiner: "Todos los ministros podemos cometer algún tipo de error" - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 8 Jul. (ATON) -

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó la solicitud que ingresó la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, para que la Contraloría General de la República reconsidere el dictamen.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó la solicitud que ingresó la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, para que la Contraloría General de la República reconsidere el dictamen, donde se determinó que se excedió en sus atribuciones .

En conversación con Radio Infinita, Alvarado señaló que "la Contraloría hace un reproche a determinados actos administrativos, que nosotros lo acogemos, respetamos lo que señala la Contraloría y que nos obliga a ser más cuidadoso en nuestras actuaciones ministeriales".

En esta línea, mencionó que ayer Steiner "hizo una presentación personal fundada a la Contraloría cuestionando que se disputara el deber de abstención, y manifestando, y dando las razones, y los argumentos por los cuales, y las facultades que ella tenía para solicitar información".

"Eso es interesante desde el punto de vista administrativo, de lo que resuelva la Contraloría, porque va a tener que decidir o ratificar lo que señaló, o modificar su criterio, y esa es una discusión que yo creo que, del punto de vista que está hoy día en sede administrativa, es importante de conocer", añadió.

Al ser consultado si la comisión investigadora en este caso tendrá algún efecto, el secretario de Estado cuestionó: "¿Qué es lo que quieren investigar?" y sostuvo que respecto a la supuesta incomodidad al interior de PDI, "no hay una sola palabra de la Contraloría que diga que la ministra actuó mal en ese procedimiento, porque es una decisión de la Policía de Investigaciones".

"El anuncio de la comisión investigadora lo veo como marcar puntos políticos, mantener un tema vigente, pero al final del día con resultados poco satisfactorios", sentenció.