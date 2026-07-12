Alvarado:"Hubo una confusión en la forma en que se entendió el compromiso"

Chile.- Alvarado : "El ritmo del gobierno lo marcan las demandas de la ciudadanía" - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a la tramitación de la megarreforma tras el fallido acuerdo con senadores del PPD.

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a la tramitación de la megarreforma tras el fallido acuerdo con senadores del PPD.

En conversación con La Tercera, Alvarado señaló que el "valor de una oposición que debate en el Congreso es siempre mayor al de una que traslada el debate político hacia el Tribunal Constitucional".

"Los senadores del PPD han hecho lo que corresponde hacer, por una razón muy simple: porque los proyectos se discuten en su mérito. Se hacen propuestas, se avanza y se llega a acuerdos".

En esa línea, sostuvo que "otra parte de la oposición, desde el inicio, cuando anunciamos el ingreso del proyecto, nos notificaron de que votarían en contra. No tenían voluntad de llegar a acuerdos. Es una oposición que trata de institucionalizar la abstención antes que la colaboración. Creo que la legitimidad de la reforma se la da su contenido".

Al ser consultado sobre la baja del acuerdo, Alvarado afirmó que en "aras del buen entendimiento del compromiso asumido con el PPD, le solicité expresamente al ministro de Hacienda retirar la indicación de rebaja de impuesto corporativo al 22%. Al retirarse la indicación, los términos de conversación con el PPD se mantienen inalterados".

El secretario de Estado aseguró que "hubo una confusión en la forma en que se entendió el compromiso" y recalcó que "siempre voy a realizar todos los esfuerzos para seguir conversando, y ya he tenido algunas conversaciones iniciales. Espero que este malentendido en las próximas horas se pueda convertir en un episodio aclarado y superado".

En cuanto a la discusión por la megarreforma, el biministro dijo que están "convencidos de que el contenido de esta reforma va en la dirección correcta de lo que el país necesita (...) y en el debate legislativo mientras más apoyo exista es mejor, pero cuando uno se encuentra con una oposición que institucionalmente se resta a ese proceso de aportar y de construir, lo que tiene que hacer un gobierno es avanzar. Siempre tuvimos las puertas abiertas y dialogamos con todos".

"El valor está en que desde el día uno señalamos cuáles eran las materias que eran sumamente relevantes para que el proyecto tenga sentido. Si empezamos a modificar las bases estructurales que planteamos, no tendría ninguna lógica continuar con ese debate y esa discusión", agregó.