Líderes latinoamericanos felicitan a Kast por su victoria electoral en Chile

Archivo - José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano Chileno, durante la convención política Europa Viva 24 organizada por el partido español de extrema derecha VOX en Madrid - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varios líderes latinoamericanos han felicitado a José Antonio Kast por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que ha tenido lugar este domingo en Chile y en la que ha conseguido imponerse con cerca del 60 por ciento de los votos a la candidata de izquierdas, Jeannette Jara.

El mandatario argentino, Javier Milei, ha celebrado el "aplastante triunfo de (su) amigo" con una publicación en su cuenta de la red social X, donde ha manifestado su "enorme alegría" por los resultados electoral en el país vecino.

"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI", ha afirmado en la misma plataforma, poco antes de difundir un mapa del continente remarcando los distintos gobiernos en un territorio en el que "la izquierda retrocede (y) la libertad avanza", ha festejado.

Desde Bolivia, el presidente Rodrigo Paz ha felicitado a Kast por su "gran triunfo en Chile" y ha subrayado que se trata de "una victoria de los valores que compartimos".

"Este resultado es un claro mensaje de la ciudadanía en defensa de la familia, la seguridad ciudadana y la economía libre, y una gran oportunidad para fortalecer nuestros lazos de amistad entre Bolivia y Chile", ha agregado en un escueto mensaje en redes sociales.

Por su parte, el jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, ha manifestado sus "sinceras felicitaciones" en primer lugar a los chilenos por una jornada electoral que ha calificado de "ejemplar", y al "apreciado" Kast por su victoria en los comicios. "Confío en que vamos a trabajar juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación entre nuestros países", ha señalado.

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha dado la enhorabuena al líder del Partido Republicano y ha celebrado en redes sociales que con su victoria "sea abre una nueva etapa para Chile y para la región".

El mandatario peruano, José Jerí, ha felicitado a Kast en una conversación telefónica, en la que le ha transmitido su deseo de "los mayores éxitos" en los próximos cuatro años de mandato presidencial.

Según ha destacado en X, en la llamada "se evidenciaron coincidencias naturales entre ambos mandatarios, especialmente en la necesidad de enfrentar de manera conjunta la criminalidad y la delincuencia transnacional".

Desde la izquierda, el colombiano Gustavo Petro ha lamentado que "por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte" en respuesta a la publicación de Milei en la misma plataforma.

Así, ha denunciado que "(le) han bloqueado (su) trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere" y ha advertido a los "grancolombianos" --término referido a la Gran Colombia, que ocupa las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá-- que "vienen (a) por nosotros y debemos resistir con la espada de (Simón) Bolívar en alto y paso de vencedores".

Más comedida se ha expresado ha expresado su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre una jornada electoral que ha subrayado como "pacífica y democrática" y ha manifestado que confía en que ambos gobiernos seguirán trabajando "por el bien" de sus comunidades.

Mientras, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha felicitado tanto a Kast como a los electores chilenos por un proceso electoral "democrático, transparente y ordenado".

También ha deseado "mucho éxito" a Kast al frente del Palacio de La Moneda y ha asegurado que seguirá "trabajando con el nuevo gobierno chileno para fortalecer las excelentes relaciones bilaterales, los sólidos lazos económicos y comerciales que unen" a ambos países.