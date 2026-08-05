Ampliación del subsidio hipotecario dio su primer paso en comisión de diputados

Santiago 29 de enero 2025. Edificion son vistos con grandes letreros de Ventas y Arriendos en la comuna de Estacion Central. Javier Torres/Aton Chile - JAVIER TORRES/ATON CHILE

Santiago 5 Ago. (ATON) -

La normativa, presentada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, eleva el cupo máximo de subsidios de 50 mil a 80 mil. Además, aumenta el valor máximo de la vivienda de 4.000 a 6.000 UF.

El proyecto que amplía el subsidio hipotecario para adquirir viviendas nuevas hasta 6.000 UF dio su primer paso en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La instancia lo aprobó en general por 11 votos a favor y dos en contra.

La normativa, presentada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, eleva el cupo máximo de subsidios de 50 mil a 80 mil. Además, aumenta el valor máximo de la vivienda de 4.000 a 6.000 UF.

El ministro señaló que esta norma se complementa con la reforma para la reconstrucción, la cual exime de IVA, por 12 meses, a la venta de viviendas nuevas. Esto, indicó, apoya a la clase media y ayuda a reactivar el sector y generar empleo.

En cuanto al aumento del valor máximo de las viviendas, permitiría cubrir un 88,1% de la oferta total de viviendas disponibles a fines de marzo de 2026 (alrededor de 104 mil unidades). De estas, 19.022 corresponden a viviendas de más de 4.000 y menos de 6.000 UF, que no están hoy cubiertas por el subsidio.

En tercer término, el proyecto fija hasta el 31 de mayo de 2028 el plazo para solicitar financiamientos acogidos al subsidio.

MILES DE VIVIENDAS SIN VENDER

El proyecto modifica la ley dictada en 2025 que buscaba hacerse cargo del stock de más de 100 mil viviendas nuevas sin vender. Según los datos del programa, al 24 de julio de 2026 se han ingresado más de 40 mil solicitudes y se han formalizado 31.640 créditos, que equivalen al 63,3% del cupo total. Asimismo, se estima que en septiembre se cumpla con el cupo considerado en la ley.

Al mismo tiempo, un informe del Banco Central identificó como principal vulnerabilidad del sector inmobiliario residencial el elevado nivel de viviendas terminadas disponibles para la venta. Esto ha generado que las empresas del sector reduzcan su nivel de operaciones y, por ende, una menor generación de empleo en la construcción.

Igualmente, el crecimiento de un 25% en las ventas de primera vivienda en los tramos de 3.000 a 4.000 UF, en el segundo semestre de 2025, muestra que el subsidio a la tasa, en conjunto con la garantía estatal, ha sido un instrumento eficaz.