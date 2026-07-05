Santiago, 12 de marzo de 2024 Una menor de edad resulto fallecida tras un atropello de un bus de Red en Vicuna Mackena y Argomedo. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 6 Jul. (ATON) -

La Fiscalía informó que aún existen diligencias pendientes para determinar las circunstancias del accidente, entre ellas exámenes destinados a establecer un eventual consumo de alcohol o sustancias por parte del conductor.

La Fiscalía de Valparaíso solicitó ampliar por 48 horas la detención del conductor de un microbús involucrado en un atropello que terminó con la muerte de una persona durante la jornada de este domingo en la ciudad puerto.

El accidente se registró en calle Condell, donde, por causas que son materia de investigación, un bus de locomoción colectiva marca Mercedes-Benz impactó a la víctima, quien falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

Tras el procedimiento policial, el conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para el control de su detención.

Durante la audiencia, la Fiscalía pidió extender el plazo de la detención con el objetivo de continuar desarrollando diligencias destinadas a esclarecer la dinámica del accidente, solicitud que fue acogida por el tribunal.

El fiscal del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Valparaíso, Germán Klug, explicó que aún existen pericias pendientes antes de formalizar al imputado.

"Existen múltiples diligencias pendientes para esclarecer si había un tipo de participación de sustancia o alcohol en la conducción, además de algunas diligencias del Servicio Médico Legal (SML)", señaló.

Con la resolución del tribunal, el conductor permanecerá privado de libertad hasta el martes 7 de julio, fecha en la que continuará el procedimiento judicial una vez que se incorporen los antecedentes reunidos durante la investigación.